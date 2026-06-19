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Međedović, 67. igrač sveta, izgubio je posle dva sata i 23 minuta. ;Taj meč je počeo u četvrtak, ali je posle drugog seta bio prekinut zbog mraka.Međedović je u prvom setu napravio dva brejka i poveo u meču.

Prvo kolo Australijan opena, Hamad Međedović Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

U drugom setu nije bilo brejka, a Međedović je u 12. gemu imao četiri brejk i meč lopte, ali ih nije iskoristio. Odigran je taj-brejk, koji je Umber dobio 7:4.

Teniseri su u trećem setu osvajali gemove na svoje servise i ponovo je odigran taj-brejk, koji je francuski igrač dobio 7:5 posle treće meč lopte.

Ember će večeras u četvrtfinalu igrati protiv Australijanca Rinkija Hidžikate.

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