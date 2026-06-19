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Francuski teniser Koranten Mute kažnjen je danas sa 40.000 dolara jer je u više navrata opsovao u prenosu tokom intervjua na televiziji Bi-Bi-Si (BBC) posle pobede na londonskom Kvinsu.

Mute je u utorak pobedio sunarodnika Đovanina Mpešija Perikara u prvom kolu turnira i sedam puta je opsovao tokom intervjua.

1/6 Vidi galeriju Korentan Mute Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Nakon što je na početku nenamerno opsovao dok je odgovarao na pitanje o spasenoj meč lopti posle snažnog servisa protivnika, novinarka Dženi Dramond ga je opomenula da to ne ponovi, a Mute je još tri puta opsovao.

Dramond se izvinila gledaocima, ali je Mute posle toga tri puta ponovio psovku, nakon čega je intervju prekinut.

Udruženje profesionalnih tenisera (ATP) kaznilo je danas Mutea sa 40.000 dolara, što je više od 90 odsto njegove zarade na turniru. Mute je eliminisan u drugom kolu posle poraza od Španca Alehandra Davidoviča Fokine.

U obrazloženju se navodi da je 27-godišnji teniser pokazao nesportsko ponašanje, posebno koristeći vulgarnosti tokom ntervjua posle meča. Mute je najavio žalbu.

Mute je na Instagramu naveo da se samo šalio i da se nada da se niko nije uvredio.

On je u prošlosti imao problema sa nedoličnim ponašanjem, zbog čega je Teniski savez Francuske obustavio saradnju, odnosno ostavio ga bez finansiranja.