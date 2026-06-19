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Najbolja srpska teniserka Olga Danilović čeka prvo dete sa svojim izabranikom, golmanom Janom Oblakom.

Mladi sportski par se nedavno verio, a kako prenosi Sportklub, Olga bi trebalo da se porodi u septembru.

Olga Danilović i Jan Oblak Foto: Sergio R Moreno/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Olga i Jan trenutno borave u Madridu, gde Slovenac gradi karijeru u Atletiku.

Sada su se pojavile prve fotografije naše uspešne teniserke u drugom stanju. Ono što je pratioce najviše zanimalo, ispod letnje haljinice se već nazirao trudnički stomačić.

Slike je na Instagramu objavila mlada tattoo umetnica i influenserka Mila Stajkovac uz opis "72 sata u Madridu", a post je prikupio brojne lajkove i komentare.

Poslednji meč je Olga Danilović odigrala početkom februara kada je poražena od Poljakinje Čvalinske, a nedavno je objavila da su ona i Jan Oblak vereni.

Veza između Jana i Olge započela je u proleće 2023. godine, a par je svoju ljubav učinio javnom tokom Rolan Garosa iste godine. Od tada, njihova veza je postala sinonim za harmoniju između profesionalnog sporta i privatnog života.

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Olga Danilović i Jan Oblak u Beogradu Izvor: Kurir