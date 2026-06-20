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Meč je trajao dva sata i 44 minuta.

Aleksander Zverev u Indijan Velsu Foto: Harry How / Getty images / Profimedia, Maximilian Haupt / AFP / Profimedia

Fric je tri puta uzeo servis nemačkom teniseru, dok je Zverev osvojio jedan brejk.

Američki teniser zabeležio je 19 asova, dok je Zverev osvojio 11 poena direktno iz servisa.

Fric će u finalu igrati protiv pobednika duela između svog sunarodnika, 26. tenisera sveta Frensisa Tijafoa i 81. igrača sveta Nemca Danijela Altmajera.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir