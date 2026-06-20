Deveti teniser sveta Amerikanac Tejlor Fric plasirao se u finale turnira u Haleu, pošto je u polufinalu pobedio trećeg igrača sveta Nemca Aleksandra Zvereva posle tri seta, 6:7, 6:4, 5:7.
ATP 500
NEMAC DOŽIVEO NOKAUT POSLE OSVAJANJA ROLAN GAROSA: Fric pobedio Zvereva i plasirao se u finale turnira u Haleu
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Meč je trajao dva sata i 44 minuta.
Aleksander Zverev u Indijan Velsu Foto: Harry How / Getty images / Profimedia, Maximilian Haupt / AFP / Profimedia
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Američki teniser zabeležio je 19 asova, dok je Zverev osvojio 11 poena direktno iz servisa.
Fric će u finalu igrati protiv pobednika duela između svog sunarodnika, 26. tenisera sveta Frensisa Tijafoa i 81. igrača sveta Nemca Danijela Altmajera.
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