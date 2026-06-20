Tijafo će u finalu igrati protiv svog sunarodnika, devetog tenisera sveta Tejlora Frica
Tenis
POČISTIO GA ZA 74 MINUTA: Tijafo preko Altmajera do finala turnira u Haleu
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Američki teniser Frensis Tijafo plasirao se u finale turnira u Haleu, pošto je danas u polufinalu pobedio 81. igrača sveta Nemca Danijel Altmajera posle dva seta, 6:1, 6:3.
Frensis Tijafo Foto: Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Thomas COEX / AFP / Profimedia, Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia
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Meč je trajao sat i 14 minuta.
Tijafo, 26. igrač sveta, uzeo je četiri puta servis nemačkom teniseru, dok Altmajer nije osvojio nijedan brejk.
Tijafo će u finalu igrati protiv svog sunarodnika, devetog tenisera sveta Tejlora Frica.
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