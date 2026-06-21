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Četvrta teniserka sveta Amerikanka Džesika Pegula plasirala se u finale turnira u Berlinu, pošto je posle tri seta pobedila Beloruskinju Arinu Sabalenko 6:4, 6(4):7, 6:0.

Ona je pobedila prvu igračicu na WTA listi posle dva sata i 16 minuta.

1/4 Vidi galeriju Rolan Garos - Arina Sabalenka Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

U finalu, Pegula će igrati protiv bolje iz duela Noskova - Eala.

Sabalenka je ovim porazom ispisala negativnu stranicu istorije tenisa. Arina je postala jedinstven slučaj pošto je vezala dva poraza u kojima je odlučujući set izgubila sa 6:0.

Pre poraza od Pegule, Sabalenka je poražena na Rolan Garosu u polufinalu od Dijane Šnajder sa 6:3, 5:7, 0:6.