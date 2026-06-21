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Toni Nadal je javno izneo prognozu koja se nimalo neće dopasti navijačima Novaka Đokovića, španski stručnjak smatra da se kraj karijere srpskog asa ubrzano bliži i da bi tekuća sezona mogla da bude poslednja za legendarnog tenisera.

Legendarni trener i stric Rafaela Nadala iskoristio je pažnju medija uoči ATP turnira na Majorki da prokomentariše aktuelna teniska zbivanja, a poseban fokus stavio je na Novakovu grčevitu borbu da ostane na samom vrhu i u svoje vitrine odloži još neki od najvećih pehara.

"Pre Rolan Garosa su me pitali da li vidim Đokovića kao osvajača turnira i rekao sam ne. Ne zato što ga ne cenim, već zato što vreme prolazi. Kada morate da igrate pet setova na svaka dva dana, oporavak više nije isti. Ni putovanja nisu ista, stignete malo kasnije i sve to utiče na vašu igru", rekao je Toni Nadal.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - 3. kolo Rolan Garosa Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španski stručnjak je uveren da Đoković u ovoj fazi karijere crpi motivaciju isključivo iz napada na najveće titule i da ga prosek više uopšte ne zanima.

"On se takmiči kako bi pokušao da osvoji još jedan Grend slem. U suprotnom, šta je poenta za čoveka koji je osvojio sve? Zato mislim da gledamo njegovu poslednju sezonu", poručio je Toni.