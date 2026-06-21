ARGENTINAC OSVOJIO PETU TITULU: Serundolo posle preokreta pobedio Pola u londonskom Kvinsu
Argentinski teniser Fransisko Serundolo osvojio je danas titulu u londonskom Kvinsu, pošto je u finalu pobedio američkog igrača Tomija Pola sa 6:7 (4), 6:4, 6:3.Meč između Serundola i Pola, 27. i 28. igrača sveta, trajao je tri sata i dva minuta.
Serundolo je već u prvom gemu oduzeo servis rivalu, ali je Pol vratio brejk u 10. gemu, a set je ubrzo otišao u taj-brejk.
U dodatnom gemu Pol je bio bolji rezultatom 7:4.
Pol je u drugom setu prvi došao do brejka, u petom gemu, da bi već u narednom Serundolo izjednačio.
Ključni brejk u drugom delu igre Serundolo je napravio u 10. gemu, dok je u trećem setu protivniku oduzeo servis u šestom gemu.
U osmom gemu na servis Pola nije iskoristio tri meč lopte, ali je Serundolo u sledećem gemu na svoj servis potvrdio pobedu.
Ovo je Serundolu peta ATP titula u karijeri, druga na travi. Pol ostaje takođe na pet titula, uključujući i trofej iz Kvinsa pre dve godine.