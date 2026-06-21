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Argentinski teniser Fransisko Serundolo osvojio je danas titulu u londonskom Kvinsu, pošto je u finalu pobedio američkog igrača Tomija Pola sa 6:7 (4), 6:4, 6:3.Meč između Serundola i Pola, 27. i 28. igrača sveta, trajao je tri sata i dva minuta.

Serundolo je već u prvom gemu oduzeo servis rivalu, ali je Pol vratio brejk u 10. gemu, a set je ubrzo otišao u taj-brejk.

1/4 Vidi galeriju Fransisko Serundolo Foto: Fotonic / Alamy / Profimedia, Ma Ping / Xinhua News / Profimedia

U dodatnom gemu Pol je bio bolji rezultatom 7:4.

Pol je u drugom setu prvi došao do brejka, u petom gemu, da bi već u narednom Serundolo izjednačio.

Ključni brejk u drugom delu igre Serundolo je napravio u 10. gemu, dok je u trećem setu protivniku oduzeo servis u šestom gemu.

U osmom gemu na servis Pola nije iskoristio tri meč lopte, ali je Serundolo u sledećem gemu na svoj servis potvrdio pobedu.

Ovo je Serundolu peta ATP titula u karijeri, druga na travi. Pol ostaje takođe na pet titula, uključujući i trofej iz Kvinsa pre dve godine.