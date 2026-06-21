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Američki teniser Frensis Tijafo osvojio je danas titulu na turniru u nemačkom Haleu, pošto je u finalu savladao sunarodnika Tejlora Frica sa 6:4, 6:4.

Tijafo, 26. igrač sveta, pobedio je devetog tenisera na ATP listi, za sat i sedam minuta.

1/8 Vidi galeriju Frensis Tijafo Foto: Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Thomas COEX / AFP / Profimedia, Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia

U prvom setu Tijafo je ključni brejk napravio u sedmom gemu, dok je u drugom setu rivalu oduzeo servis odmah na početku i do kraja sačuvao prednost.

Tijafou je ovo četvrta ATP titula u karijeri, druga na travi, a Fric ostaje na 10 trofeja, nakon što je poražen u drugom uzastopnom finalu. Prošle nedelje u Štutgartu je poražen od sunarodnika Bena Šeltona.