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Češka teniserka Linda Noskova osvojila je danas titulu na turniru u Berlinu, pošto je u finalu bila bolja od četvrte igračice sveta Džesike Pegule sa 6:4, 4:6, 6:3.

Noskova, 13. igračica sveta, pobedila je američku teniserku za sat i 59 minuta.

Čehinja je do prvog brejka u meču došla u drugom gemu, a Pegula je brejk vratila u petom gemu.

Ključnu prednost Noskova je stekla brejkom u 10. gemu, kada je iskoristila četvrtu set loptu.

U drugom setu viđen je jedan brejk, koji je napravila Pegula u sedmom gemu.

U odlučujućem setu Noskova je servis protivnici oduzela u drugom gemu, a zatim je do kraja sačuvala prednost za svoju drugu WTA titulu u karijeri.

Pegula ostaje na 11 WTA trofeja, uključujući i onaj iz Berlina 2024. godine.