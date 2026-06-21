Pegula ostaje na 11 WTA trofeja, uključujući i onaj iz Berlina 2024. godine
Tenis
ČEHINJA UZELA DRUGI PEHAR U KARIJERI: Linda Noskova osvojila titulu u Berlinu
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Češka teniserka Linda Noskova osvojila je danas titulu na turniru u Berlinu, pošto je u finalu bila bolja od četvrte igračice sveta Džesike Pegule sa 6:4, 4:6, 6:3.
Noskova, 13. igračica sveta, pobedila je američku teniserku za sat i 59 minuta.
Čehinja je do prvog brejka u meču došla u drugom gemu, a Pegula je brejk vratila u petom gemu.
Ključnu prednost Noskova je stekla brejkom u 10. gemu, kada je iskoristila četvrtu set loptu.
U drugom setu viđen je jedan brejk, koji je napravila Pegula u sedmom gemu.
U odlučujućem setu Noskova je servis protivnici oduzela u drugom gemu, a zatim je do kraja sačuvala prednost za svoju drugu WTA titulu u karijeri.
Pegula ostaje na 11 WTA trofeja, uključujući i onaj iz Berlina 2024. godine.
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