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Srpski teniser Novak Đoković doputovao je u London gde će finiširati pripreme za predstojeći gren slem turnir u Vimbldonu.

Đoković je na Instagram profilu objavio fotografiju koja govori da je počeo sa treninzima u glavnom gradu Engleske.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - 2. kolo Rolan Garosa Foto: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia

Najprestižniji turnir u tenisu igra se od 29. juna do 13. jula.

Đoković je čak sedam puta osvajao ovaj turnir na travi, a poslednji put 2022. godine.

Novak Đoković Foto: Instagram

Ono što je posebno interesantno jeste da je Đoković osvajao Vimbldon svake godine kada su igrana prethodna tri Mundijala u fudbalu - 2014., 2018. i 2022. godine.