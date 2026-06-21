Đoković osvajao Vimbldon svake godine kada su igrana prethodna tri Mundijala u fudbalu
Tenis
ĐOKOVIĆ DOPUTOVAO U LONDON: Novak juri osmu titulu na najprestižnijem gren slemu
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Srpski teniser Novak Đoković doputovao je u London gde će finiširati pripreme za predstojeći gren slem turnir u Vimbldonu.
Đoković je na Instagram profilu objavio fotografiju koja govori da je počeo sa treninzima u glavnom gradu Engleske.
Novak Đoković - 2. kolo Rolan Garosa Foto: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia
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Najprestižniji turnir u tenisu igra se od 29. juna do 13. jula.
Đoković je čak sedam puta osvajao ovaj turnir na travi, a poslednji put 2022. godine.
Novak Đoković Foto: Instagram
Ono što je posebno interesantno jeste da je Đoković osvajao Vimbldon svake godine kada su igrana prethodna tri Mundijala u fudbalu - 2014., 2018. i 2022. godine.
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