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Proslavljena američka teniserka Serena Vilijams prihvatila je specijalnu pozivnicu i igraće u singlu na predstojećem Vimbldonu, saopštili su danas organizatori londonskog grend slema.

Ova odluka usledila je nakon što se 44-godišnja Vilijams nedavno vratila takmičenju u dublu, posle gotovo četiri godine odsustva iz profesionalnog tenisa.

1/4 Vidi galeriju Serena Vilijams Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia, Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Serena Vilijams, koja ukupno ima 39 osvojenih grend slem titula, od čega 23 u singlu, ranije je prihvatila specijalnu pozivnicu za učešće na Vimbldonu u konkurenciji ženskih dublova, gde će nastupati zajedno sa sestrom Venus Vilijams.

Poslednji Serenin meč u singlu bio je poraz od australijske igračice Ajle Tomljanović u trećem kolu Ju Es opena 2022. godine.

Tada je rekla da ne želi da koristi reč "penzionisanje", već je izjavila da se udaljava od tenisa kroz proces razvijanja".

Na Vimbldonu Serena je osvojila sedam titula u singlu, šest u ženskom dublu i jednu u mešovitim parovima.

Poslednji put je na terenim "Ol Ingland kluba" slavila 2016. godine, a tada je pored pobede u singlu bila najbolja i u ženskom dublu zajedno sa dve godine starijom sestrom.

Vimbldon se igra od 29. juna do 12. jula.