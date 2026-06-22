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Čuveni biciklista iz Francuske Žerom Pino, izneo je kritike na račun jednog od najboljih tenisera svih vremena.

Pino je govorio o činjenici da je Rafael Nadal koristio jake lekove protiv bolova zbog velikih problema koje je imao sa svojim telom, a pre svega stopalom.

"Ne, Rafa nije dobar primer za mlade sportiste! Reći ću samo jedno - da je ovo što on radi i govori uradio u biciklizmu, bio bi osuđen i kažnjen jer je igrao pod jakim analgeticima i lekovima protiv bolova. Pravila očigledno nisu ista za sve", poručio je Pino i dodao:

"Očigledno, kada je reč o otpornosti, talentu i radnoj etici - tu nema nikakve dileme, on jeste primer. Međutim, on nikako ne može biti uzor kada je u pitanju ignorisanje sopstvenog tela, guranje sebe u još veći bol i stvaranje novih zdravstvenih problema da bi se sanirao neki stari".

1/13 Vidi galeriju Rafael Nadal Foto: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, EPA-EFE/STR

Nekadašnji biciklista je izneo svoje razmišljanje.

"Ja sam od onih koji kažu: Bavim se vrhunskim sportom, ali ako imam problem, lečim se, stanem, pa nastavim tek kada sam potpuno zdrav", zaključio je Pino.

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