"NADALA BI OSUDILI I KAZNILI... ON JE LOŠ PRIMER MLADIMA!" Brutalan udar na Španca! Čuveni sportista ničim izazvan žestoko napao tenisera
Čuveni biciklista iz Francuske Žerom Pino, izneo je kritike na račun jednog od najboljih tenisera svih vremena.
Pino je govorio o činjenici da je Rafael Nadal koristio jake lekove protiv bolova zbog velikih problema koje je imao sa svojim telom, a pre svega stopalom.
"Ne, Rafa nije dobar primer za mlade sportiste! Reći ću samo jedno - da je ovo što on radi i govori uradio u biciklizmu, bio bi osuđen i kažnjen jer je igrao pod jakim analgeticima i lekovima protiv bolova. Pravila očigledno nisu ista za sve", poručio je Pino i dodao:
"Očigledno, kada je reč o otpornosti, talentu i radnoj etici - tu nema nikakve dileme, on jeste primer. Međutim, on nikako ne može biti uzor kada je u pitanju ignorisanje sopstvenog tela, guranje sebe u još veći bol i stvaranje novih zdravstvenih problema da bi se sanirao neki stari".
Nekadašnji biciklista je izneo svoje razmišljanje.
"Ja sam od onih koji kažu: Bavim se vrhunskim sportom, ali ako imam problem, lečim se, stanem, pa nastavim tek kada sam potpuno zdrav", zaključio je Pino.
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