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Ono što raduje je da Srbija ima dva predstavnika – i to u različitim delovima žreba, čije nastupe ćemo pratiti već danas - prvog dana takmičenja.

Dušan Lajović (ATP #153) je pet puta bio učesnik glavnog žreba turnira u Ol Ingland Klubu (4 puta u drugom kolu kao najbolji rezultat), ali prošle godine ga tu nismo gledali. Ovogodišnju kampanju kroz kvalifikacije počinje protiv 170.igrača sveta Lukaša Nojmajera – koga je prošle godine pobedio u njihovom jedinom meču u 2 seta na šljaci čelendžera u Kordenonsu. U slučaju pobede, za dolazak na korak do plasmana u glavni žreb će se boriti protiv pobednika meča Francuza Baksa i Holanđanina Rodeša – a u konačnoj rundi protiv najboljeg od veoma renomirane četvorice protivnika – Kineza Ženga, Litvanca Gaubasa, Amerikanca Moa i Britanca Serla. Dušan svoj nastup u kvalifikacijama počinje danas u četvrtom meču programa na terenu broj 18.

Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Igra našeg Lasla Đerea je ponovo u usponu, uprkos povremenim fizičkim problemima. Četvorostruki učesnik glavnog žreba Vimbldona – a 2023. čak i trećeg kola (posle pobede nad Šeltonom) – Đere (ATP #213) ove godine kreće kroz kvalifikacije u gornjem delu žreba protiv 18 mesta lošije rangiranog Maksa Hukeša. Lasla nismo gledali ove sezone na travi (a poslednji put u polufinalu čelendžera u Parmi), dok je protivnik ispao u prvom kolu Hertogenboša protiv Martina Dama u tri neizvesna seta – pa će u ovom meču odlučivati sposobnost brze adaptacije na podlogu, kvalitet servisa i mogućnost konverzije prilika u poene. U slučaju pobede, Đere će ići na boljeg iz meča Skvajr – Majkl Ženg, a u trećem kolu bi ukrstio rekete sa najboljim iz četvorougla Vong – Gojo – Andrade – Smit. Na prvi pogled, Laslo ima nešto lakši žreb od Dušana – ali će njihove šanse u velikoj meri zavisiti od toga kako budu otvorili svoj prvi meč u ovom pod-žrebu. U prvom meču dana na terenu 12, Laslo vodi sa 1:0 (6:4) u setovima protiv izazivača, ali će po svemu sudeći ovo biti dosta nezivestan meč.

Foto: Simon Dael / Shutterstock Editorial / Profimedia

Inače, brojni igrači koji su proteklih meseci napravili zapažene rezultate na turneji nastupaju u kvalifikacijama: prvi nosilac je Argentinac Komesana, drugi Portugalac Farija, treći i četvrti Kinezi Bu i Vong, peti je Francuz Gaston, šesti Gruzijac Bazilašvili, sedmi Lamaz Ruiz, osmi Norvežanin Kjer – ali je veliko pitanje ko od njih će uspeti da svoj aktuelni renking pretvori u pobede na varljivoj travnatoj podlozi u Londonu.