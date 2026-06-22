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Argentinac Serundolo je napravio skok od šest mesta (#21) nakon što je u Londonu osvojio svoju petu titulu u karijeri, a prvu iznad kategorije ATP 250.

Ovaj dvadesetsedmogodišnjak je na putu do trofeja preživeo čak četiri meča u tri seta, da bi u velikom finalu savladao Tomija Pola i tako postao prvi Argentinac u istoriji koji je trijumfovao na ovom prestižnom turniru za još jedno mega-iznenađenje na turneji u najavi narednog Slema.

Iako je Tejlor Fric po drugi put poražen u finalima turnira na travi uzastopce u Nemačkoj (Štutgart – od Šeltona, Hale – od Tijafoa) Amerikanac je skočio za 2 pozicije (#7) što ga čini veoma opasnim pred žreb u Ol Inglad Klubu. Zahvaljujući trijumfu nad sunarodnikom, Tijafo je napredovao za sedam pozicija i sada zauzima 19. mesto na ATP listi.

Najveći bum ove nedelje napravio je Altmajer (ATP #59), koji je uzleteo za čak 22 mestanakon što je na domaćem terenu u Haleu stigao do svog prvog ATP polufinala u poslednjih pet godina. Nemac, koji je na turniru učestvovao zahvaljujući specijalnoj pozivnici, u četvrtfinalu je šokirao četvrtog nosioca Danila Medvedeva, što mu je najveća pobeda u ovoj sezoni. Istovremeno, mladi Francuz Luka Van Aš (ATP #82) je osvojio svoju treću ATP Čelendžer titulu u godini, ovog puta na šljaci u Parmi, što ga je lansiralo za 18 mesta naviše. Van Aš je tokom 2026. godine već podizao pehare na ovom nivou u Lilu i Kemperu.

Jedno mesto ispod njega je Australijanac Rinki Hidžikata, koji je – prošavši pakao kvalifikacija u Kvinsu stigao do svog prvog ATP četvrtfinala u sezoni. Ovaj dvadesetpetogodišnjak je eliminisao Alehandra Tabila, kao i prošlogodišnjeg finalistu Jiržija Lehečku, pre nego što ga je zaustavio Ugo Imber – ali je sigurno zadovoljan skokom od 21 mesta na ATP rang listi. Uz gorenavedene su takođe napredovali i Kasper Rud (ATP #12), Belgijanac Kolinjon (najbolji plasman ATP #43), Matija Beluči (#65) i do sada najveće iznenađenje na travi – Japanac Šo Šimbakuro (ATP #89) za svoj najbolji plasman u karijeri do sada.

I ako ste mislili da ste se dovoljno umorili od silnih iznenađenja na proteklom Rolan Garosu – budite spremni za još iz “iste kuhinje” na travi Ol Ingland Kluba…

Kurir sport/Vuk Brajović

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