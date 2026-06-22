Češka teniserka Marketa Vondrušova suspendovana je na četiri godine, nakon što je nezavisni tribunal utvrdio da je nekadašnja šampionka Vimbldona odbila da se podvrgne antidoping testiranju krajem 2025. godine, saopštila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA)

Kako nalažu pravila Svetskog antidoping kodeksa i Teniskog antidoping programa - odbijanje ili izbegavanje rađenja antidoping testa smatra se kao da vam je doping nalaz pozitivan. Osim, u slučaju da sportista može da dokaže svoje odsustvo i opravda ga.