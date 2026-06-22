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Lola Radivojević (WTA #147) ukršta po drugi put rekete u karijeri sa Špankinjom Basols Riberom (bolja od Srpkinje pre 3 godine u Ljubljani), koja je – iako pet godina starija – tek 4 mesta bolje plasirana od naše igračice. Obe igračice nisu zabeležile nastup na travi ove sezone, ali je Ribera znatno uspešnija u 2026. – sa 22 pobede i 12 poraza (Lola 15 – 17).

Njihov meč je četvrti po redu u utorak na terenu broj 17 – na kome program počinje od 13 časova po našem vremenu. U slučaju pobede, Lola će imati tešku protivnicu u drugom kolu – pobednicu meča 4. nositeljke Ksiju Vang – Hanju Guo (Kina), a u slučaju ulaska u treće kolo – najbolju iz pod-žreba Amerikanki Dolhajd – Montgomeri, odnosno Britanke Mekdonald i Amerikanke Kalieve.

1/4 Vidi galeriju Teodora Kostović Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, VBKS

Koreanka Jeonvu Ku je pet godina starija od Teodore Kostović (18), ali je naša teniserka ostvarila bolji karijerni plasman od protivnice, došavši do 159. Mesta na WTA rang listi. Doduše, Koreanka danas ima bolji renking od Srpkinje (172 – 184), što je ujedno i njen najbolji rezultat do sada, ali Teodora ima sezonski skor od 18 pobeda i 17 poraza, dok je Ku trenutno na 12-12. Do sada nisu igrale jedna protiv druge, a zanimljivo je da će ovo biti Kostovićkin prvi nastup na travi u karijeri (Koreanka 2-2 prošle godine) – pa se nadamo da će debitantska sreća biti na strani naše igračice.

Meč se igra takođe u utorak kao četvrti u dnevnom programu na terenu broj 8. Ako Teodora nadigra Jeonvu, verovatna protivnica će joj biti 16. nositeljka Rebeka Sramkova iz sveslovačkog duela sa Hrunčakovom, a u poslednjem kolu bi je čekala najuspešnija iz parova već poznatih igračica Rakatomanga – Li i Mona Bartel – Lin Žu (30. nositeljka).

Prva nositeljka kvalifikacija kod dama je Uzbekistanka Timofejeva, druga je Ešlin Kriger, treća Ruskinja Korneeva – ali su tu i Egipćanka Šerif, Slovenka Zidanšek, Francuskinja Žanžan, Australijanka Džons, Japanka Učijima, Italijanka Bronzeti, Austrijanka Grabher, Švajcarkinja Tajhman, Beloruskinja Sasnovič i Amerikanka Dej – čime se potvrđuje izuzetna konkurencija i u kvalifikacionom turniru kod dama.