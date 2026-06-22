Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u polufinale kvalifikacija za glavni žreb Vimbldona.
VIMBLDON
DUCI POČISTIO AUSTRIJANCA: Lajović u polufinalu kvalifikacija za Vimbldon
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Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u polufinale kvalifikacija za glavni žreb Vimbldona, pošto je posle dva seta pobedio Austrijanca Lukasa Nojmajera 6:4, 6:4.
Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia
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Lajović, 153. teniser sveta, pobedio je 170. igrača na ATP listi posle sat i 22 minuta.
On je tri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.
U polufinalu kvalifikacija, Lajović će igrati protiv boljeg iz duela Baks - Rodeš
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