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Francuski novinar Frederik Verdije je podelio javnosti informacije o saradnji čuvenog Britanca sa Novakom Đokovićem.

Podsetimo, Marej je kratko bio trener Đokovića, a Verdije je naveo da je tokom te saradnje Britanac od Đokovića dobijao 100.000 evra nedeljno.

Takve reči su izazvale puno pažnje, a između ostalih informacije je podelila i jedna popularna stranica na društvenoj mreži Instagram.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković i Endi Marej Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Instagram, AFP / Newscom / Profimedia

Na objavu je reagovao i Endi Marej

"Čuo sam neke laži tokom godina, ali ova je sigurno u top5", poručio je Britanac.

Foto: Printscreen

Endi Marej je bio trener Novaka Đokovića šest meseci, od novembra 2024. do maja 2025. godine. Prema informacijama Verdijea, za koje je Marej potvrdio da su lažne, u tom periodu Đoković je za trenera izdvojio oko 2,4 miliona evra.

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