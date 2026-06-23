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Ana Ivanović vrlo je cenjena u teniskom svetu.

Iako je Ana Ivanović profesionalnu karijeru teniserke okončala u decembru 2016. godine i dalje dobro barata reketom. Uz to i savršeno izgleda. Njena linija je besprekorna, na noj mogu da joj pozavide i devojke.

Srpsko-nemačko prijateljstvo i rivalstvo

Nemačka teniserka Anđelik Kerber odlučila je da se od tenisa oprosti prošlog vikenda, a poslednji meč odigrala je upravo protiv Ane Ivanović. Anđelik i Ana su bile velike rivalke, ali i iskrene prijateljice, uz to i vršnjakinje, jer obe imaju po 38 godina. Ana je poražena 6:3, 7:5.

1/4 Vidi galeriju Emocije stigle Anu Ivanović Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

Srpkinja i Nemica tokom karijere odigrale su sedam međusobnih mečeva. Ana Ivanović bila je uspešnija, ostvarila je pet pobeda, dok je Anđelik Kerber trijumfovala samo dva puta. Ana je tokom karijere osvojila 15 WTA titula, uz jedan grend slem na Rolan Garosu 2008. godine. Anđelik ima 14 trofeja na WTA turu, ali čak tri grend slema - Australiji i US openu (2016), te Vimbldonu (2018).

1/8 Vidi galeriju Ana Ivanović igra tenis Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Peter Hartenfelser / imago sportfotodienst / Profimedia

Egzibicija, plesanje i dobro zezanje

Anđelik Kerber i Ana Ivanović odigrale su egzibicioni meč u subotu, u Bad Homburgu. Nemačka teniserka pozvala je i veliki broj gostiju iz sveta sporta, među njima i zemljaka Borisa Bekera, dok su se video porukama obratili popularna pevačica Helena Fišer, kraljica nemačke pop scene, te nekadašnje teniske zvezde, bračni par Andre Agasi i Štefi Graf.

Zanimljivo, tokom meča Anđelik i Ana napravile su pauzu, kako bi malo otplesale uz pesmu Helene Fišer i hit "Atemlos" (Bez daha op.a.). Helena je bila oduševljena Anom, pa je Anđelik poručila:

- Imaš sjajnu protivnicu, Endži!

Ana Ivanović na oproštajnom meču Anđelik Kerber u zagrljaju sa nemačkom teniserkom Foto: Mathias Schulz / AFP / Profimedia

Pale i suze, Ana pričala o sinovima

Meč je završen sa suzama, jer su zaplakale i Anđelik i naša Ana. Dobile su ovacije publike, a Ana se emotivno na kraju obratila Anđelik:

- Toliko smo toga prošle zajedno. Samo ti si mi dozvolila da se vratim na teren.

Posle toga, usledio je emotivan zagrljaj između dve velike teniserke. Usledio je ogroman aplauz publike, a voditeljka programa popričala je o deci sa Anom koja ima troje i Anđelik, koja ima dvoje naslednika.

Posebno je bilo zanimljivo pitanje za Anu Ivanović, jer je moderatorku zanimalo, hoće li se njena tri sina možda baviti tenisom.

- Verovatno ne, videćemo - bio je oprezan odgovor Ane, koja je sa velikom pažnjom saslušala pitanje.

Boris Beker u razgovoru sa Anom Ivanović i Anđelik Kerber Foto: Mathias Schulz / AFP / Profimedia

Beker se divio

Na kraju, Boris Beker je poželeo takođe da nešto kaže na temu tenisa i dece. Izrazio je divljenje prema Ani i Anđelik, jer su se obe ostvarile kao sportiskinje, ali i majke.

- Nikada neću razumeti kako to radite - poručio je Boris Beker.