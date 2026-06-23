Srpski teniser Kecmanović izborio je četvrtfinale na Majorki nakon trijumfa nad Sonegom.
Tenis
AU, KAKAV MEČ! Kecmanović se posle nestvarnog preokreta i dramatične završnice plasiraou četvrtfinale turnira na Majorki!
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Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je danas u osmini finala pobedio 72. igrača sveta Italijana Lorenca Sonega posle tri seta, 2:6, 7:6, 6:4.
Meč je trajao dva sata i osam minuta.
Srpski teniser Miomir Kecmanović Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia
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Kecmanović, 51. igrač sveta, uzeo je dva puta servis italijanskom teniseru, dok je Sonego osvojio tri brejka.
Kecmanović će u četvrtfinalu igrati protiv 62. tenisera sveta Mađara Fabijana Marožana.
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