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Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je danas u osmini finala pobedio 72. igrača sveta Italijana Lorenca Sonega posle tri seta, 2:6, 7:6, 6:4.

Meč je trajao dva sata i osam minuta.

Srpski teniser Miomir Kecmanović Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Kecmanović, 51. igrač sveta, uzeo je dva puta servis italijanskom teniseru, dok je Sonego osvojio tri brejka.

Kecmanović će u četvrtfinalu igrati protiv 62. tenisera sveta Mađara Fabijana Marožana.

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