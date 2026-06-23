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Kamere su zabeležile momenat kada su Novak i Arina u gotovo isto vreme stigli na trening. Bila je to idealna prilika za srdačan susret i razgovor, budući da se nisu videli još od Rolan Garosa, turnira na kojem su prvo nasmejali planetu svojim "plesnim izazovom", da bi potom oboje doživeli razočaravajuće eliminacije.

Čim je ugledala najboljeg tenisera svih vremena, Beloruskinja mu je poletela u zagrljaj.

Trening Novaka i Arine u Njujorku Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Njihov prisan odnos nikoga ne čudi, s obzirom na to da su godinama unazad odlični prijatelji koji slobodno vreme često provode zajedno. Tako su nedavno viđeni i na zajedničkoj večeri u parovima, gde su društvo Novaku i Arini pravili Jelena Đoković i Sabalenkin verenik Jorgos Frangulis.

Kao što se i očekivalo od dvoje najvećih šoumena u "belom sportu", susret nije mogao da prođe bez tradicionalnih sitnih peckanja i pošalica. 

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Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon

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