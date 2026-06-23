Njegov naredni protivnik Kris Rodeš (Luksemburg) je 26 mesta slabije rangiran, na travi ima 2 poraza i 1 pobedu ove sezone – i poražen je od strane našeg asa u kvalifikacijama za Masters u Madridu istim rezutatom kojim je Dušan pobedio Nojmajera. Ne bismo imali ništa protiv da se sutra taj rezultat ponovi. Rodeš ove godine ne beleži dobre rezultate, na travi do kvalifikacija ima dva poraza iz isto toliko mečeva – a to se sve moglo videti u čupavoj pobedi protiv lošeg Francuza Baksa u meču koji je trajao 132 minuta. Zahvaljujući isključivo boljim servisima od protivnika i manjem broju grešaka u ostalim elementima igre (gde ih je svakako bilo dovoljno da izgubi od mnogih drugih), Rodeš je hazarder kome se to može posrećiti u jednom setu, ali možda i ne već i u narednom.

Laslo Đere je u naletu da se što pre spusti unutar 200-tih mesta na ATP rang listi, verovatno trenutno najkvalitetniji teniser tog ranga – što je potvrdio u pobedio protiv Hukeša. U jednom od statistički najboljih mečeva u poslednje vreme – a svakako na travi – Laslo je bio dominantan na servisima, pouzdan na riternu, probojan i agresivan uz veoma mali broj grešaka ukupno – i izuzetno fokusiran u odlučujućim delovima meča, uz stoprocentnu realizaciju prilika za brejk (2/2). Protiv narednog protivnika Majkla Ženga Đere do sada nije igrao, ali je u pitanju do nedavno koledž-teniser o kome se dosta pričalo početkom sezone zbog plasmana iz kvalifikacija u drugo kolo Australijan Opena – a zatim i prvo na Rolan Garosu. Njegov trenutni rang (ATP #143) najbolji je u dosadašnjoj karijeri, na travi je poražen u prvim kolima čelendžera u Notingemu i Ilkliju – a u jučerašnjoj pobedi protiv osrednjeg Nemca Skvajra pokazao je da je igrač momenta kome ne treba dati priliku da uđe u ritam u razmenama sa osnovne linije. Vidne slabosti su drugi servis, ishitrenost i nedostatak fokusa u važnim momentima i – što sve može da nadoknadi energičnošću i borbenošću sa osnovne linije ako mu se to dozvoli. U tom smislu će Laslo morati da ponovi odličan serverski dan od ponedeljka i već rano u meču realizuje veliku većinu stvorenih prilika kako bi setove dovodio do predvidivih završetaka u njegovu korist.