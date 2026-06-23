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Češka teniserka Marketa Vondrušova suspendovana je na četiri godine, nakon što je nezavisni tribunal utvrdio da je nekadašnja šampionka Vimbldona odbila da se podvrgne antidoping testiranju krajem 2025. godine, saopštila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA)

Kako nalažu pravila Svetskog antidoping kodeksa i Teniskog antidoping programa - odbijanje ili izbegavanje rađenja antidoping testa smatra se kao da vam je doping nalaz pozitivan. Osim, u slučaju da sportista može da dokaže svoje odsustvo i opravda ga.

"Buđenje svakog dana, sa neizvesnošću, strahom i osećajem da gubite kontrolu nad sopstvenim životom, nešto je što je teško izraziti rečima. Bio je to neverovatno iscrpljujući i bolan period koji me je pogodio mnogo dublje nego što sam ikada mogla da zamislim. Tenis je bio ceo moj život. Od trenutka kada sam prvi put uzela reket u ruke kao mala devojčica, kroz hiljade treninga, povreda, povrataka i trenutaka o kojima sam tada mogla samo da sanjam. Dao mi je sve. I ja sam mu sve vratila. Nikada se nisam dopingovala", počela je Vondrušova.

1/4 Vidi galeriju Bivša šampionka Vimboldona, Čehinja Marketa Vondrušova. Foto: John Walton / PA Images / Profimedia, Mark Greenwood/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Patrick Fletcher/Action Plu / Actionplus / Profimedia

Teniserka ističe da je testirana tri dana nakon incidenta, a rezultat je bio negativan.

"Nikada nisam imala pozitivan test. Tokom cele karijere, prošla sam bezbroj antidoping kontrola i uvek sam izašla na teren sa čistom savešću. Samo tri dana nakon incidenta koji mi je na kraju promenio život, ponovo sam testirana. Rezultat je bio negativan, baš kao i svaki test pre njega. Proteklih sedam meseci bili su najteži u mom životu. Sedam meseci čekanja. Sedam meseci neizvesnosti. Sedam meseci borbe. Sedam meseci nade svakog dana da će se sve na kraju srediti. Umesto toga, postali su meseci ispunjeni strahom, bespomoćnošću i iscrpljenošću. Vreme kada sam morao da otvorim svoj privatni život na načine koje bi većina ljudi podelila samo sa svojim najbližima. Vreme kada sam učinila sve što je u mojoj moći da pokažem da nemam šta da krijem", napisala je između ostalog Vondrušova.