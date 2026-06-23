Teodora Kostović se plasirala u drugo kolo kvalifikacija za Vimbldon, pobedivši Jeonvu Ku sa 6:1, 6:4.
Tenis
BRAVO, BRE! TEODORA GAZI KA GLAVNOM ŽREBU VIMBLDONA! Kostović se plasirala u drugo kolo kvalifikacija!
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Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se danas u drugo kolo kvalifikacija za nastup na trećem grend slemu u sezoni, Vimbldonu, pošto je u Londonu pobedila korejsku igračicu Jeonvu Ku sa 6:1, 6:4.
Meč između Kostović i Ku, 184. i 172. teniserke sveta, trajao je sat i 20 minuta.
Teodora Kostović, srpska teniserka Foto: Printskrin/Instagram
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Kostović se u drugom kolu kvalifikacija za glavni žreb Vimbldona sastaje sa Slovakinjom Rebekom Šramkovom (136. na WTA listi), koja je bila bolja od sunarodnice i 222. teniserke sveta Viktorije Hrunčakove sa 7:6 (5), 7:6 (3).
Kostović u drugom kolu kvalifikacija za glavni žreb Vimbldona
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