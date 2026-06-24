Lola Radivojević nije uspela da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za Vimbldon, poražena od Marine Basols u dramatičnom meču.
Tenis
ŠTETA! PORAZ POSLE VELIKE BORBE! Radivojević zaustavljena u prvom kolu kvalifikacija za Vimbldon
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Srpska teniserka Lola Radivojević nije uspela da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za plasman u glavni žreb Vimbldona, pošto je danas u Londonu poražena od španske igračice Marine Basols sa 7:6 (10), 2:6, 6:7 (7).
Meč između Basols i Radivojević, 143. i 147. igračice sveta, trajao je dva sata i 55 minuta.
Lola Radivojević Foto: Starsport
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Basols se u drugom kolu kvalifikacija za treći grend slem u sezoni sastaje sa kineskom igračicom Van Sinju (86. na WTA listi), koja je pobedila sunarodnicu Go Hanju (159. na svetu) sa 7:6 (4), 6:3.
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