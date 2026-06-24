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Iz Londona je stigla loša vest - Novak Đoković se povukao sa turnira u Harlingem klubu.

Radi se o turniri egzibicionog karaktera koji bi srpskom teniseru poslužio kao poslednja priprema za Vimbldon.

Đoković je u sredu trebalo da igra protiv Karena Hačanova, ali je neposredno pre toga došlo do bitne promene.

Iako javnosti nije poznato zbog čega je Novak odustao od igranja u pomenutom londonskom klubu, ova vest može da nam ukaže na određene probleme koje srpski teniser ima.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Naravno, ostaje mogućnost da Đoković samo želi da ostane što svežiji i da u takvom stanju dočeka početak Vimbldona.

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