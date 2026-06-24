Slušaj vest

Podsetimo, Italijan je u Parizu doživeo jedan od težih poraza u karijeri pošto je protiv Huana Manuela Serundola imao prednost od 6:3, 6:2, 5:1 u trenutku kada je fizički pao.

Pregledi su pokazali da Janik Siner nema probleme, ali uprkos tome poznati španski novinar Hoze Moron veruje da postoji opasnost za Italijana.

"Kao što sam rekao na Rolan Garosu, najveći protivnik Janika Sinera u ovom trenutku je njegovo sopstveno telo", rekao je Moron i dodao:

1/9 Vidi galeriju Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

"Pitanje je: da li će u Londonu biti dovoljno vruće da ga fizički iscrpi? Ove nedelje je definitivno 32 ili 33 stepena, ali temperature će pasti pre početka turnira".

Zbog toga veruje da Siner ima veliku šansu da napadne titulu na Vimbldonu.

"Zato bi imalo smisla da Janik osvoji Vimbldon. Alkaraz bi, u principu, trebalo da se vrati za US Open, što znači da su Italijanove najbolje šanse upravo u Londonu".

Bonus video: