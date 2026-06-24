Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se danas u finale kvalifikacija za Vimbldon u Londonu, pošto je pobedio 179. igrača Krisa Rodeša iz Luksemburga posle dva seta, 6:2, 6:4.
VIMBLDON
DUCI NA KORAK OD GLAVNOG ŽREBA: Lajović u finalu kvalifikacija za Vimbldon
Slušaj vest
Lajović je u prvom setu napravio tri brejka, u odnosu na jedan brejk protivnika i poveo u meču.
Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
On je u trećem gemu drugog seta oduzeo servis Rodešu, prednost brejka je sačuvao do kraja i plasirao se u finale kvalifikacija za treći grend slem turnir u sezoni.
Lajović će u finalu kvalifikacija igrati protiv pobednika meča Litvanca Vilijusa Gaubasa i Britanca Henrija Sirlija.
Takmičenje na Vimbldonu počinje 29. juna.
Reaguj
Komentariši