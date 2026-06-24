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Lajović je u prvom setu napravio tri brejka, u odnosu na jedan brejk protivnika i poveo u meču.

Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia

On je u trećem gemu drugog seta oduzeo servis Rodešu, prednost brejka je sačuvao do kraja i plasirao se u finale kvalifikacija za treći grend slem turnir u sezoni.

Lajović će u finalu kvalifikacija igrati protiv pobednika meča Litvanca Vilijusa Gaubasa i Britanca Henrija Sirlija.

Takmičenje na Vimbldonu počinje 29. juna.

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