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Prvi teniser sveta je danas po visokoj temperaturi vazduha u Londonu u egzibicionom meču pobedio Norija 6:3, 6:3.

Siner nije igrao nijedan pripremni turnir pre Vimbldona.

"Veoma je toplo, ali fizički se dobro osećam", rekao je Siner novinarima.

On je odigrao meč nešto manje od mesec dana otkako je imao problema sa vrtoglavicom u iznenađujućem porazu u drugom kolu Rolan Garosa. On je protiv Argentinca Huana Manuela Serundola imao dva seta prednosti i vođstvo 5:1 u trećem setu, ali je posle toga izgubio meč tokom kojeg je temepratura dostigla 32 stepena Celzijusa.

"Obavili smo neke testove. Pokušali smo da shvatimo šta se dogodilo. Došli smo do zaključka koji je veoma dobar", naveo je Siner.

1/5 Vidi galeriju Janik Siner - finale Mastersa u Rimu Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia

Meč u Londonu odigran je u južnoj Engleskoj pod crvenim upozorenjem na velike vrućine koje je izdala Britanska nacionalna meteorološka služba. Meč u Fulamu igran je na 33 stepena.

"Vreo dan. Egzibicioni mečevi su dobri jer tu pokušavamo nekoliko stvari u nadi da ćemo biti što bolji za sledeću nedelju", naveo je Siner.

Upitan šta je isprobavao, Siner je odgovorio uz osmeh: "Ne znam".

Pre tog meča na treningu Siner je nosio rashladni prsluk, ali tokom meča nije koristio ledene obloge kao ranije.

Treći grend slem turnir u sezoni počinje u ponedeljak u Londonu, a tada se očekuje da će temperatura dostići 24 stepena.

Siner je prošle godine u finalu Vimbldona pobedio Španca Karlosa Alkarasa 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Alkaras će propustiti turnir zbog povrede ručnog zgloba.

Britanska nacionalna meteorološka služba saopštila je da bi u periodu od dva ili tri dana temperature mogle da se kreću od 38 do 40 stepeni na pojedinim mestima, a da bi temperatura u hladu mogla preći 37 stepeni.

Vrućinu će pratiti velika vlažnost vazduha, što bi dodatno moglo da utiče na zdravlje igrača.

Zbog velikih vrućina u današnjim kvalifikacionim mečevima za Vimbldon dečaci i devojčice koji skupljaju loptice nisu bili na dužnosti, već su to činili odrasli, zaposleni u službi na terenu.