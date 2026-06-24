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Time je popularni Duci došao na korak do plasmana u glavni žreb ovogodišnjeg Vimbldona - najvažnijeg Slema sezone na kojem mu je do sada najveći uspeh bio plasman u drugo kolo.

U petak će na terenima Kluba Rohempton za protivnika po prvi put u karijeri imati Litvanca Gaubasa, koji je teškom mukom pobedio domaćeg igrača Serla kroz dva taj-brejka.

U ekskluzivnoj izjavi za Kurir naš jedini preostali učesnik kvalifikacionog turnira (posle Đereovog poraza danas u 2 seta od Amerikanca Ženga) kratko se osvrće na današnji meč i poslednje kolo kvalifikacija koje sledi:

"Zadovoljan sam time što sam odigrao dobar meč u ovako teškim uslovima koji trenutno vladaju ovde. Odlično sam servirao, ušao sam mu na riternu i poremetio njegov servis - i uspeo dosta brzo da završim posao, što je danas bilo izuzetno važno", ističe naš as, i dodaje:

"Već nekoliko nedelja igram sa novim reketima, I zbog toga je svaka pobeda sada izuzetno važna!"

1/7 Vidi galeriju Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia

"Sa Gaubasom do sada nisam igrao na turneji, I jedino ga poznajem sa turnira na šljaci. Najvažnije sada je da se dobro odmorim I pripremim za taj meč kao što sam I za prethodna dva, jer znam šta ovakvi mečevi nose. U svakom slučaju - dobro se osećam, verujem u svoju igru i nadam se pobedi", zaključuje ne tako davno 23.igrač sveta za Kurir iz Londona.

Zanimljivo je da bi Lajović i Gaubas mogli već u septembru da ponovo ukrste rekete I to pred srpskom publikom, u meču njihovih reprezentacija za opstanak u Svetskoj grupi Dejvis Kupa koji će se igrati u Nišu.

Kurir sport / Vuk Brajović