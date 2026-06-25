IDEMOOOO! SRPKINJA NA KORAK OD GLAVNOG ŽREBA VIMBLDONA! Teodora Kostović u finalu kvalifikacija, posle velike drame je poobedila Šramkovu!
Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se večeras u finale kvalifikacija za Vimbldon u Londonu, pošto je pobedila 136. teniserku sveta Rebeku Šramkovu iz Slovačke posle tri seta, 4:6, 7:6, 6:4.
Posle razmenjenih brejkova u prvom setu Kostović je povela 4:3. Posle toga je stala, njena protivnica osvojila je tri uzastopna gema i povela u meču.
Teniserke su u drugom setu napravile po brejk i odigran je taj-brejk koji je Kostović dobila 7:4.
U trećem setu teniserke su bile sigurne na svoje servise sve do devetog kada je Kostović napravila brejk za 5:4. Ona je posle toga osvojila svoj servis nakon što je spasila dve brejk lopte i posle druge meč lopte plasirala se u finale kvalifikacija.
Kostović će u finalu igrati protiv 141. teniserke sveta Kineskinje Lin Džu.