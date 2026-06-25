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Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se večeras u finale kvalifikacija za Vimbldon u Londonu, pošto je pobedila 136. teniserku sveta Rebeku Šramkovu iz Slovačke posle tri seta, 4:6, 7:6, 6:4.

Posle razmenjenih brejkova u prvom setu Kostović je povela 4:3. Posle toga je stala, njena protivnica osvojila je tri uzastopna gema i povela u meču.

Teodora Kostović, srpska teniserka  Foto: Printskrin/Instagram

Teniserke su u drugom setu napravile po brejk i odigran je taj-brejk koji je Kostović dobila 7:4.

U trećem setu teniserke su bile sigurne na svoje servise sve do devetog kada je Kostović napravila brejk za 5:4. Ona je posle toga osvojila svoj servis nakon što je spasila dve brejk lopte i posle druge meč lopte plasirala se u finale kvalifikacija.

Kostović će u finalu igrati protiv 141. teniserke sveta Kineskinje Lin Džu.

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