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Novak Đoković igraće na ovogodišnjem Vimbldonu, bez da je izašao na travu u zvaničnom meču.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zauzima osmo mesto na ATP listi i čeka ga paklen žreb na Otvorenom prvenstvu Engleske, koji će biti održan danas.

Novak Đoković na konferenciji za medije na Vimbldonu 2025. godine Foto: Benjamin Gilbert / AFP / Profimedia

Nole u žiži

Proteklih dana dosta se pisalo i pričalo o Novaku Đokoviću u svetu. Posebno posle njegove odluke da odustane od egzibicije u Harlingemu, gde je trebalo da igra protiv Rusa Karena Hačanova. Srbin nije obrazložio svoju odluku, tako da su mediji mogli samo da nagažaju o razlozima njegovog odustajanja.



Toni Nadal, teniski trener i stric Rafaela Nadala, uveren je da Novak Đoković igra svoju poslednju sezonu. Španski teniski stručnjak veruje da je pravi cilj srpskog šampiona osvajanje 25. grend slem titule u karijeri, ali i da njegovo telo ne reaguje tako dobro kao nekada.

Toni Nadal iz vremena kada je trenirao sestrića Rafaela Foto: CAROLINE BLUMBERG/EPA

Nadalova analiza

U 39. godini je jasno da je Đokoviću oporavak između mečeva sve teži.

- On se takmiči da pokuša da osvoji još jedan grend slem turnir. U suprotnom, koja je svrha nastavka za igrača poput njega koji je već sve osvojio?! Zato mislim da smo svedoci njegove poslednje sezone - priznao je Toni Nadal u intervjuu za ESPN.

Potom je Nadalov stric obrazložio svoje smele tvrdnje.

- Pre Rolan Garosa, pitali su me da li vidim Đokovića kako osvaja turnir, a ja sam rekao - ne! Ne zato što ne mislim da je dovoljno jak, već zato što godine prolaze. Kada morate da igrate svaka dva dana, u mečevima na tri pobede, oporavak više nije isti. Vaši pokreti nisu kao što su nekada bili, malo kasnite sa loptom, i sve se to odražava na vašu igru - objasnio je Toni Nadal.

1/9 Vidi galeriju Detalji sa meča 2. kola Vimbldona. Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Fizička sprema najveći problem

Španski teniski stručnjak smatra da Đokovićeva fizička sprema predstavlja najvećeg neprijatelja Srbinu na grend slemovima. Iako su njegovi rezultati i dalje odlični - stigao je do finala Australijan opena, pobedivši Janika Sinera u januaru, održavanje istog nivoa igre tokom dve nedelje nije lak podvig.

U Melburnu mu je "pomoglo" odustajanje Jakuba Menšika uoči osmine finala i predaja Lorenca Musetija u četvrtfinalu, iako je Italijan vodio sa dva poena u setu. Ova dva momenta, smatra Nadal, omogućila su Novaku da povrati energiju i stigne u pretposlednje kolo turnira u najboljoj mogućoj formi, gde je dobio Janika Sinera. U finalu ga je Karlos Alkaraz sprečio da trijumfuje 11. put u Australiji.

Novak Đoković ide na osmu titulu u Vimbldonu Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Favorit iz senke

Novak Đoković prema određenim analizama ima dobre šanse da pobedi na Vimbldonu. U Londonu ne igra Karlos Alkaraz, što znači da Novak ne mora da pobedi Španca i Janika Sinera kako bi stigao do trofeja. Od US opena 2023. najčešće je gubio upravo od njih dvojice. Travnata podloga odgovora Đokoviću, fizički je manje zahtevna, ali brine moguća povreda, jer novinari spekulišu da je upravo zbog nje otkazao igranje u Harlingemu.

Vimbldon će biti igran od 29. juna do 12. jula, a Novak Đoković je na ovom grend slemu slavio sedam puta, poslednji put 2022.