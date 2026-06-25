

Jelena je, otkako se porodila, promenila način života, o čemu je govorila za medije u Sloveniji, kad se i poslednji put javno oglasila:

- Lepo je u penziji. Već tri godine sam majka, živim mirnim životom. Udaljila sam se od medija, želim da imam privatnost. Kad sam igrala, bilo je drugačije. Biti broj jedan na svetu je najviše što neko u tenisu može da postigne. Sanjala sam to kao dete. Biti najbolji je veliki podvig, dok grend slem može da osvoji i 50. ili 100. teniserka na listi - rekla je ona tada.

Jelena je, otkako se porodila, promenila način života, o čemu je govorila za medije u Sloveniji, kad se i poslednji put javno oglasila:

- Lepo je u penziji. Već tri godine sam majka, živim mirnim životom. Udaljila sam se od medija, želim da imam privatnost. Kad sam igrala, bilo je drugačije. Biti broj jedan na svetu je najviše što neko u tenisu može da postigne. Sanjala sam to kao dete. Biti najbolji je veliki podvig, dok grend slem može da osvoji i 50. ili 100. teniserka na listi - rekla je ona tada.