KO JE MUŽ JELENE JANKOVIĆ? Nikada se ne pojavljuju zajedno, imaju jak razlog za to... Njegova profesija je izuzetno ozbiljna! Uživaju u vili vrednoj 13.500.000$
Srpska teniserka Jelena Janković, otkako je završila tenisku karijeru i ostvarila se u ulozi majke, povukla se iz javnog sveta.
Svoju mirnu luku pronašla je kraj doktora Branka Baraća sa kojim je dobila ćerku Unu i sa kojim danas živi u Americi. Popularni par izgradio je vilu od 1.500 kvadrata i čija je vrednost 13 i po miliona dolara. Ta oaza mira ima osam spavaćih soba, 11 kupatila, bilijar salu, bazen, teretanu, teniski teren, saunu, salu za masažu, bioskop i vinski podrum sa 1.500 boca. Iako je pre nekoliko godina Jelena planirala da je proda, od toga je po svemu sudeći odustala.
Interesovanje za Jelenin život i dalje vlada, a malo ko zna da je njena i Brankova ljubavna priča kao iz filma.
Pogledajte njihovu vilu iz bajke:
Filmska priča
Nakon "Adrija tura", koji je svojevremeno organizovao Novak Đoković, srpska teniserka je bila pozitivna na korona virus, te je potražila lekarsku pomoć. Tada je upoznala doktora Baraća, a simpatije su se odmah dogodile i učinile svoje. Bivša teniserka se izlečila, ali i ostala u kontaktu sa doktorom koji joj je u tome pomogao.
Da su zajedno niko nije znao dok se nije pojavila informacija da je nekadašnja teniserka u drugom stanju. Tada se saznalo da se i udala i to za izuzetnog stručnjaka.
Međutim, oni ne žele da se javno eksponiraju i čuvaju privatno strogo za sebe. Zato ih je nemoguće videti zajedno u javnosti.
Vrhunski stručnjak
Jelenin suprug je doktorirao medicinske nauke 2018. godine, a zaposlen je kao specijalista interne medicine - reumatolog. Na zvaničnom sajtu može se pročitati da je odbranio doktorat na temu „Uloga seksualnih steroidnih hormona u akutnom infarktu miokarda kod muškaraca starijih od 40 godina".
Jelena je, otkako se porodila, promenila način života, o čemu je govorila za medije u Sloveniji, kad se i poslednji put javno oglasila:
- Lepo je u penziji. Već tri godine sam majka, živim mirnim životom. Udaljila sam se od medija, želim da imam privatnost. Kad sam igrala, bilo je drugačije. Biti broj jedan na svetu je najviše što neko u tenisu može da postigne. Sanjala sam to kao dete. Biti najbolji je veliki podvig, dok grend slem može da osvoji i 50. ili 100. teniserka na listi - rekla je ona tada.
Jelena je, otkako se porodila, promenila način života, o čemu je govorila za medije u Sloveniji, kad se i poslednji put javno oglasila:
- Lepo je u penziji. Već tri godine sam majka, živim mirnim životom. Udaljila sam se od medija, želim da imam privatnost. Kad sam igrala, bilo je drugačije. Biti broj jedan na svetu je najviše što neko u tenisu može da postigne. Sanjala sam to kao dete. Biti najbolji je veliki podvig, dok grend slem može da osvoji i 50. ili 100. teniserka na listi - rekla je ona tada.
Član je brojnih domaćih i međunarodnih udruženja stručnjaka i generalni je sekretar Srpskog društva za proučavanje starenja muškaraca. Doktor Barać je član medicinske komisije košarkaškog kluba Crvena zvezda, kao i doktor srpskog nacionalnog golf-tima.
Pogledajte kako danas izgleda čuvena Džej-Džej: