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U tradicionalno vrelom ambijentu Balearskih ostrva – do te mere da čak i sudije u stolici nose šorceve – turnir Serije ATP 250 na Majorki stigao je do same završnice. Pred nama je uzbudljiv četvrtfinalni okršaj u kom će snage odmeriti srpski as Miomir Kecmanović i mađarski teniser Fabijan Marožan. Pobednik ovog meča ne samo da obezbeđuje kartu za polufinale, već piše i nove stranice nacionalne teniske istorije na travnatoj podlozi.

Miša Kecmanović (26 godina, ATP #51) je pokazao neverovatan mentalni nivo u dosadašnjem toku turnira. U prvom kolu je posle preokreta i izgubljenog prvog seta savladao „srećnog gubitnika” Žibodoa, da bi u osmini finala, nakon još jedne velike borbe u tri seta, eliminisao nezgodnog Italijana Lorenca Sonega.

Osvajač 2 ATP turnira (Kicbil 2020, Delrej Bič 2025.) i nekadašnji prvi junior sveta ove godine ima skor 11-15 danas igra za svoje 17. ATP polufinale u karijeri (trenutni skor mu je 5-11 u polufinalima), drugo u ovoj sezoni (posle Akapulka gde je izgubio od Kobolija), i tek drugo na travnatoj podlozi u karijeri, nakon Antalije 2019. Ukoliko pobedi, postaće prvi srpski singl igrač u istoriji turnira na Majorki koji se plasirao u polufinale!

1/10 Vidi galeriju Miomir Kecmanović Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Njegov vršnjak Mađara Marožan (ATP #62) igra tenis života ove nedelje. U prvom kolu je preživeo dramu spasivši čak tri meč lopte protiv Aleksa Molčana. Potom je u drugom kolu napravio prvorazrednu senzaciju, počistivši sa terena prošlogodišnjeg šampiona i četvrtog nosioca, Alehandra Tabila, u dva brza seta.

Tek četvrti Mađar u istoriji (od 1973. godine) koji je uspeo da probije barijeru Top 50 na ATP listi, koji je na svom debiju na ATP turu u Rimu 2023. godine, kao kvalifikant je šokirao tadašnjeg broja 2, Karlosa Alkaraza – a zatim kasnije iste godine u Šangaju i Kaspera Ruda (tada br. 9). Naredne godine je na Mastersima u Majamiju skinuo “teniske skalpove” Holgeru Runeu (br. 7) i Aleksu de Minoru (br. 10) na putu do četvrtfinala, a od tada pa do ovog januara (2024-2026) stiže do trećeg kola na Australijan Openu. Marožan lovi svoje četvrto ATP polufinale u karijeri (nakon Minhena 2025, te Oklenda i Bukurešta ranije ove godine). Ako slavi protiv Kecmanovića, postaće tek drugi Mađar u istoriji tenisa koji je stigao do ATP polufinala na travnatoj podlozi, prateći uspeh Martona Fučoviča iz Štutgarta 2023.

U rovovskoj borbi tenisera koje odlikuje potpuno različiti stil igre - Kecmanović donosi stabilnost sa osnovne linije, borbenost i bogato iskustvo igranja velikih mečeva. Sa druge strane, Marožan poseduje izuzetno nepredvidive udarce i sposobnost da potpuno izbaci protivnika iz ritma kada uđe u svoju prepoznatljivu seriju „vinera”.

S obzirom na to da su obojica već preživela meč lopte i teške trenutke na ovom turniru, psihološka stabilnost i procenat ubačenog prvog servisa i učinkovitost na riternu drugog biće ključni faktori u sticanju samopouzdanja kroz meč u kome nikako ne treba isključiti rezultatski tobogan. Ako je u fizičkom smislu Marožan u blagoj prednosti, Kecmanović je demonstrirao ove nedelje da ima potrebni mentalni fokus da odigra najbolje kada biva najpotrebnije – i zbog toga ćemo imati dovoljno razloga za optimizam kada su vesti sa Majorke danas u pitanju.