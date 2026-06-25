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Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u glavni žreb Vimbldona, pošto je danas u finalu kvalifikacija u Londonu pobedila kinesku igračicu Lin Žu sa 6:3, 6:4.Meč između Žu i Kostović, 141. i 184. igračice sveta, trajao je sat i 30 minuta.

Kostović je u prvom setu oduzela servis rivalki u četvrtom i zatim u šestom gemu, dok je Žu do kraja vratila samo jedan brejk, u sedmom gemu.

Teodora Kostović, srpska teniserka  Foto: Printskrin/Instagram

U drugom delu igre srpska teniserka je ključni brejk napravila u sedmom gemu.

Žreb za treći grend slem u sezoni na programu je u petak od 11.00.

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