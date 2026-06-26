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Ajla Tomljanović je oštro stala u odbranu Markete Vondroušove nakon što je češka teniserka kažnjena rigoroznom četvorogodišnjom suspenzijom, usmerivši pritom žestoke kritike na račun Međunarodne agencije za integritet tenisa.

Hrvatica koja nastupa pod australijskom zastavom dala je otvoren intervju za "Daily Express" u kojem nije birala reči.

Poručila je da je čitav slučaj oko češke igračice apsolutno sramotan, naglasivši da trenutna pravila antidoping sistema u tenisu nanose ogromnu nepravdu i gube svaki smisao.

"Ono što se desilo Marketi je sramota. Veoma je tužno što smo deo sporta u kom mislim da tretman nije fer. Jednakost je nešto čemu težimo. Ovo je ludilo", rekla je Ajla.

1/5 Vidi galeriju Ajla Tomljanović Foto: ANDY CHEUNG / AFP / Profimedia, Profimedia, Printscreen

Ona je izrazila iskrenu nadu da će Vondroušova uložiti žalbu na ovu odluku i da će u predstojećem postupku uspeti da se izbori za značajno smanjenje rigorozne kazne.