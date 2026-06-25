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Nerešiva enigma na travi u dosadašnjem toku karijere je Fabijen Marožan za našeg Mišu Kecmanovića.

Posle dve uzastopne pobede na turniru u Haleu (ove i prošle godine), i u njihovom narednom meču na najklizavijoj podlozi Mađar je odneo pobedu – ovoga puta u dva seta (6:4 6:3), sprečivši time našeg tenisera da sa Majorke odnese najmanje 100 važnih ATP bodova za nastavak ove sezone.

Da Miša nije bio na željenom nivou u ovom četvrtfinalnom meču govori razna statistika – a pre svega da je protivniku dozvolio čak 10 brejk-lopti (od kojih je, doduše, spasio 4) i na riternu nikako nije imao rešenje za njegove servise.

1/4 Vidi galeriju Srpski teniser Miomir Kecmanović Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Izostao je I željeni učinak Mišinog servisa (Marožan osvojio 24 poena na riternu, Kecmanović samo 15) – i uz samo jedan brejk uz veći broj grešaka iz razmena naš as nije mogao da parira raspoloženom Marožanu – koji je pritom odservirao i 9 asova.

Sve u svemu, Majorka je bila korisna uvertira za Kecmanovićev nastup na predstojećem Vimbldonu – pa se nadamo da će ga poslužiti i sreća pri žrebu koji će biti objavljen tokom ranog popodneva sutra.

Kurir sport / Vuk Brajović