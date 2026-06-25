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Naravno, u pitanju je status “srećnog gubitnika” – po kome se igrači koji su dospeli u poslednje kolo kvalifikacija uvode u glavni žreb ako neki igrač u međuvremenu odustane od nastupa u prvom kolu. Naravno, za to postoji i određeno “rangiranje” – a zanimljivo je da je Lajović trenutno drugi na toj listi. Od Vimbldona se najteže odustaje iz više razloga, a svakako je najvažniji onaj finansijski – gde poraženi igrač ili igračica u prvom kolu primaju nešto više od 107 hiljada američkih dolara, što je više od honorara osvajača turnira ATP Serije 250 na Majorci.

Iako je organizator turnira u Ol Ingland Klubu ove godine podigao nagradni fond za 21% u odnosu na prošlu sezonu, to i dalje nije po volji neformalnog igračkog saveta – pa su najavljena ponovna skraćenja obraćanja medijima pre turnira i tokom prvog kola, sa čim su se navodno složili skoro svi u Top 20 selekciji kod muškaraca i dama.

1/7 Vidi galeriju Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia

Inače, zanimljivo je da je u protekle dve godine više “srećnih gubitnika” ostvarivalo lepe rezultate u glavnom žrebu. Tako je na prošlogodišnjem Vimbldonu Solana Siera ušla u najbojih 16, u Melburnu 2025. godine Herijet Dart prošla u drugo kolo (što je učinila I Potapova ove godine) – a pre nekoliko nedelja u paklu Rolan Garosa Holanđanin Jasper de Jong ušao u četvrto kolo – pritom pobedivši ruskog asa Hačanova na tom putu.

Sve u svemu, nada da ćemo Dušana Lajovića videti u glavnom žrebu ovogodišnjeg Vimbldona i dalje postoji u narednih 5 dana – pa ćemo sa interesovanjem pratiti završnice preostalih turnira i vesti sa treninga i egzibicija iz Londona.

Kurir sport / Vuk Brajović