Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Evert (71), članica International Teniske kuće slavnih, prvi put je dijagnostikovan rak jajnika u decembru 2021. godine, a krajem 2023. otkrila je da se bolest vratila.

Nekadašnja šampionka objavila je na društvenim mrežama da je već operisana nakon što su pregledi pokazali novo vraćanje bolesti i da će u narednim nedeljama započeti hemoterapiju.

"Zbog toga neću prisustvovati Vimbldonu ove godine i povući ću se iz profesionalnih obaveza tokom narednih nekoliko meseci kako bih se posvetila svom zdravlju", navela je Evert.

1/4 Vidi galeriju Kris Evert Foto: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printskrin, AP

Ona je istakla da je rak jajnika "uporna bolest", ali da ostaje optimistična i odlučna u borbi.

"Duboko sam zahvalna svom medicinskom timu, porodici, prijateljima i svima koji su mi pružili podršku i ohrabrenje. Radujem se ponovnom susretu sa svima uskoro", poručila je Evert.

Tokom bogate karijere, Kris Evert osvojila je 18 grend slem titula u pojedinačnoj konkurenciji i smatra se jednom od najvećih teniserki svih vremena. Nakon završetka igračke karijere ostala je aktivno uključena u tenis kao televizijska analitičarka za ESPN.