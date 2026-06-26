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Treći grend slem u sezoni počeće 29. juna i trajaće do 12. jula, a Novak Đoković će pokušati da stigne do osme titule na ovom turniru, a ukupno 25. grend slem trofeja.

Žrebom je određeno kakav put je pred Novakom koji je sedmi nosioc na ovogodišnjem Vimbldonu.

Prvi protivnik Đokovića je Jibing Vu, 99. teniser sveta.

Srpski teniser se nalazi u polovini žreba sa Janikom Sinerom, što znači da protiv Italijana može da igra u polufinalu.

Đoković bi u šesnaesteini finala mogao da igra protiv Andreja Rubljova, a u četvrtini finala protiv Feliksa Ože-Alijasima.

Pored Đokovića, od muškaraca u Londonu Srbiju će predstavljati Hamad Međedović i Miomir Kecmanović, dok ćemo u singlu navijati i za jednu damu - Teodoru Kostović.

Kecmanović nije imao sreće i u prvom kolu će igrati protiv Sinera. Hamad Međedović će na startu igrati protiv Sebastijana Ofnera iz Austrije.