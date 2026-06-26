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Srpska teniserka Teodora Kostović igraće u prvom kolu Vimbldona protiv prve igračice sveta, Beloruskinje Arine Sabalenke, odlučeno je danas žrebom.

Kostović, koja je trenutno 184. na WTA listi, ovo će biti prvi nastup u glavnom žrebu nekog grend slem turnira.

1/11 Vidi galeriju Teodora Kostović, srpska teniserka Foto: Printskrin/Instagram

Sedmostruka šampionka Vimbldona Amerikanka Serena Vilijams igraće protiv 20-godišnje Australijanke Maje Džoit u prvom kolu Vimbldona, što će biti njen prvi sing meč posle skoro četiri godine.

Vilijams se nalazi u trećoj četvrtini žreba koju predvodi Poljakinja Iga Švjontek koja brani titulu na Vimbldonu. Švjontek će u prvom kolu igrati protiv Amerikanke Tejlor Tausend.

Šampionka Rolan Garosa, ruska teniserka Mira Andrejeva igraće protiv Magde Linet iz Poljske, Dona Vekić iz Hrvatske protiv Amerikanke Ešlin Kruger, a Italijanka Džasmin Paolini protiv Amerikanke Robin Montgomeri.

Amerikanka Amanda Anisimova počeće takmičenje protiv Line Đorčeske iz Severne Makedonije, dok će drugi nosilac Elena Ribakina igrati protiv Francuskinje Lois Buason.

Treći grend slem turnir u sezoni počinje u ponedeljak, 29. juna.