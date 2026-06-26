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Kucnuo je čas za najveći turnir na svetu! Pred nama je 139. izdanje Vimbldona, mitskog šampionata koji je započeo davne 1877. – odnosno 58. turnir u Open eri (od Lejverovog profesionalnog prvenca 1968. godine), što ujedno predstavlja i 233. Grend slem turnir u modernoj teniskoj istoriji.

1/18 Vidi galeriju ĐOKOVIĆ - SINER, Polufinale Vimbldona 2025 Foto: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Ove godine trava u Londonu donosi još više uzbuđenja, ali i rekordan nagradni fond: ukupni budžet za muški singl iznosi astronomskih £23.632.000, što je povećanje od fantastičnih 22% u odnosu na prošlu sezonu! Takođe, ovo je peta godina kako se primenjuje pravilo super taj-brejka do 10 poena pri rezultatu 6:6 u odlučujućem setu – pa više nećemo gledati srednjevekovne viteške bojeve kao što je upravo na travi Ol Ingland Kluba 2010. bio trodnevni meč Maua i Iznera od 11 sati i 5 minuta igre.

Janik Siner, trenutno svetski broj 1, prošle godine je napravio istorijski podvig postavši prvi Italijan (u muškoj ili ženskoj konkurenciji) sa vimbldonskim peharom, nakon što je u epskom finalu u četiri seta srušio Karlosa Alkaraza. Sada ima priliku da postane tek deseti čovek u Open eri koji je odbranio titulu u Londonu.

Siner već drži nacionalni rekord sa 3 Grend slem titule (nakon što je ove godine pokorio i Australijan Open), a već u prvom kolu Vimbldona igra za novu istoriju. Ukoliko savlada našeg Miomira Kecmanovića, Janik će upisati svoju 94. pobedu na Grend slemovima i izjednačiti večni rekord Nikole Pjetranđelija po broju muških singl pobeda za Italiju. Ako ode do kraja i podigne 5. Mejdžor trofej, izjednačiće se sa legendama Rodom Lejverom i Džonom Njukombom. Ono što je sigurno – Siner ostaje broj 1 na ATP listi i u ponedeljak 13. jula, bez obzira na rezultat. Mišo – ne daj se, jer bi moguće iznenađenje koje bi priredio naš as takođe bilo od istorijskog značaja!

Veliki hendikep za turnir jeste odsustvo dvostrukog šampiona i svetskog broja 2. Karlos Alkaraz je u aprilu u Barseloni doživeo tešku povredu ručnog zgloba i od tada nije odigrao ni jedan meč. Nakon što je propustio Rolan Garos, krajem maja se zvanično povukao i sa Vimbldona. Šteta je ogromna, posebno jer je u januaru ove godine pobedom nad Đokovićem u Australiji postao najmlađi teniser u istoriji (sa 22 godine i 272 dana) koji je kompletirao karijerni Grend slem.

Osvajanjem svog prvog Grend slema na Rolan Garosu prošlog meseca, Aleksandar Saša Zverev je prekinuo strašan niz od 9 uzastopnih Grend slemova koje su osvojili isključivo Alkaraz i Siner. Nemac sada želi nemoguće – da osvoji svoj drugi Grend slem odmah na narednom turniru!

U Open eri, sedam igrača je uzelo drugu titulu u svom drugom učešću nakon prvenca, ali niko nikada to nije uradio na dva turnira u nizu. Takođe, Saša juri titulu kako bi postao 14. čovek u istoriji (i tek 7. u Open eri) koji je u istoj sezoni vezao Rolan Garos i Vimbldon, takozvani “Kanal Slem” (nazvan po Kanalu Lamanš koji ih vezuje). Posebna zanimljivost bi bila ta da - ako na ovom Vimbldonu dobijemo potpuno novog Grend slem šampiona – bi to bio prvi put od 2003. godine da na uzastopnim turnirima gledamo debitantske osvajače. Pitanje je kako će Zverev na travi uspeti da iznese teret ovakvog izazova – a pogotovo u slučaju da u drugoj nedelji u žrebu ostanu njegovi najveći takmaci.

Dok mlada garda juri svoje rekorde, sedmostruki šampion Novak Đoković izlazi na travu sa jasnom namerom – da redefiniše pojam istorije. Novak juri svoju 25. Grend slem titulu kako bi pobegao Margaret Kort i postao apsolutni rekorder u obe konkurencije.

Pred Đokovićem na ovogodišnjem Vimbldonu su sledeći istorijski izazovi:

• Izjednačenje sa Federerom: Novak juri 8. titulu u Londonu kako bi se izjednačio sa Rodžerom kao najuspešniji teniser na vimbldonskoj travi. Postao bi tek četvrti igrač u istoriji sa 8+ titula ovde (uz Navratilovu, Federera i Helen Vils Mudi).

• Vladar dva slema: Može postati prvi čovek u istoriji sa 8 ili više titula na dva različita Grend slema (već ima 10 u Australiji).

• Prkos godinama: Sa 39 godina i 51 danom (na kraju turnira), Novak želi da postane najstariji Grend slem šampion u Open eri, nadmašivši Kena Rouzvola (37 godina). Takođe, juri istoriju kao jedini sa više vimbldonskih titula nakon proslave 35. rođendana.

• Gospodar finala: Novak želi svoje 11. vimbldonsko finale. Podsetimo, pre prošlogodišnjeg poraza od Sinera u polufinalu, Đoković je vezao 6 vimbldonskih finala (šampion 2018-22, vicešampion 2023-24). On već drži apsolutni istorijski rekord sa 37 odigranih Grend slem finala u muškoj i ukupnoj konkurenciji.

• 15 godina i 8 meseci traje Novakov šampionski niz od prvog do poslednjeg Grend slema, što je treći najduži raspon u Open eri (iza Serene Vilijams i Rafaela Nadala).

• Đoković i Nadal su jedini aktivni igrači koji su osvajali slemove u tri različite decenije: 2000-im, 2010-im i 2020-im godinama. I iako u glavnom žrebu ove godine učestvuje čak 6 bivših Grend slem šampiona, samo su Novak Đoković i Janik Siner osjetili slast podizanja zlatnog pehara na Vimbldonu.

Zavesa se podiže na Ol Ingland Klubu pred prave gladijatorske borbe, uz tri glavne atrakcije kada je turnir u muškom singlu u pitanju. Može li Siner da odbrani tron, hoće li Zverev nastaviti bajku, ili će srpski kralj Novak Đoković još jednom pokoriti London i zacementirati status najvećeg svih vremena? Spremite se, na korak smo od izlaska na ikončnu vimbldonsku travu – jedinu koja čak i u godini Svetskog prvenstva u fudbalu ostaje neprikosnovena na globalnoj sportskoj sceni!