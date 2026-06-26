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Ono što je “na prvu lopticu” – bez nekolicine odličnih igrača u žrebu odustnih zbog povreda – donekle izostalo u odnosu na Melburn i Pariz je manično treće kolo, gde se samo tri meča mogu opisati kao izuzetno interesantnim. Iako u prvom kolu imamo nekoliko “lepih” mečeva za entuzijaste teniske istorije – kao što su susret Grend Slem šampiona Čilića i Medvedeva, višestrukog finaliste Slemova na svim podlogama osim ovoj Ruda i nekada ovde strašno opasnog Huberta Hurkača, meč za koji domaćin i dalje sanja da bi za koju godinu mogao da bude finalni (Drejper – Fric) i “sentimentalni dragulj” u susretu finaliste iz 2021. Beretinija i odlazećeg trostrukog osvajača Slem trofeja Stena Vavrinke – teško da bismo mogli da izdvojimo još neki u smislu posebnih vrednosti.

1/18 Vidi galeriju ĐOKOVIĆ - SINER, Polufinale Vimbldona 2025 Foto: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Naravno, bili bismo najsrećniji na svetu kada bi u prvom meču turnira braneći šampion Janik Siner “udario u tvrdo” protiv našeg Miše Kecmanovića (koji je pobeđivao Zvereva, Beretinija i “skupo prodavao kožu” u sijaset sličnih slučajeva) a možda i ne izbezumljeni od iznenađenja ako bi Belgijanac Bloks namučio drugog nosioca turnira Sašu Zvereva (2:0 za Nemca, šljaka ove godine) – ali bi to bilo otprilike sve što bi moglo da se zabeleži u vezi prvog kola. Popularni “Hame” Međedović bi ovoga puta trebao profesionalno da odradi posao protiv Austrijanca Ofnera – kome je zbog povrede morao da preda meč upravo na početku turnira u Londonu prošle godine i spremi se da sada maksimalizuje svoj potencijal u još jednom meču protiv Kaspera Ruda u drugom kolu turnira, a Novak Đoković (nadamo se – zdrav, fizički spreman i oran) eliminiše sigurno ne bezazlenu pojavu u vidu najboljeg kineskog igrača Vua sa druge strane mreže u njihovom prvom meču.

Pored spomenutog željenog susreta našeg Pazarca i “vikinga”, drugo kolo nam nosi mogući susret fizički super-spremnog Boržeša i Sinera – gde će ljubitelji “numero una” strahovati da mu se ne ponovi Serundolo mlađi iz drugog kola u Parizu. Lako sigurno neće biti ni Tomiju Polu protiv jednog od “najzaokruženijih” teniskih zvezda u nastajanju Španca Landausea, a ako nije dovoljno oporavio povredu ramena – Žoao Fonseka neće “na foru” moći da “zatvori” jednog od najvećih iznenađenja Rolan Garosa Jaspera De Jonga. U delu žreba “kod Zvereva” neizvestan i kvalitetan meč mogao bi biti Altmajerov sa Lehečkom, kao i Arnaldijev sa Muteom – u nadi da će pobednici mečeva iz prvog kola Vavrinka – Beretini i Kolinjon – Fis takođe tog dana biti inspirisani za visok nivo tenisa. U spomenutom “oskudnom” trećem kolu ćemo se radovati ako budemo gledali duele Tijafoa i Bublika (nisu igrali od 2023, 2:2 ukupno, 1:1 na travi iz 2022.) Hačanova i Kobolija (jedini meč – šljaka u Madridu, Rus dobio u 2 seta), Ruda (ili Međedovića) i Pola (5:2 za Kaspera, prvi put na travi) i temperamentnih Rubljova i Fonseke (1:0 za Karioku, beton) – gde bi Đokovića mogao da čeka bolji iz meča Rinderkneš – Oliver Tarvet (britanski kvalifikant) za toliko potrebno podizanje takmičarkskog tonusa za našeg asa protiv igrača sa kojima se do sada nije takmičio.

Četvrto kolo bi Janiku Sineru moglo da donese fin izazov u liku Rafaela Hodara (drugi meč ove godine, prvi Siner dobio sa komplikacijama u Madridu 2:0), na poziciji ispod željnoj publici kvalitetan meč boljih iz susreta Rud-Pol i Čilić-Medvedev iz drugog kola i zatim onaj u kome bi rekete ukrstili Feliks Ože Alijasim (treći nosilac) sa Davidovič – Fokinom (4:1 za Kanađanina, prvi put na travi). Za šanse da Novak Đoković opet dođe do same završnice turnira meč četvrtog kola protiv boljeg iz očekivanog meča Fonseka – Rubljov će biti od presudne važnosti (kao što je to bilo treće kolo protiv Fonseke u Parizu), jer bi trijumf u tom susretu značio da je Novak pre svega fizički spreman da iznese sve potrebne planove igre, strateške zamisli i izazove trenutka kako bi došao do reprize prošlogodišnjeg polufinala sa Janikom Sinerom iz Londona (u želji da rezultat bude isti kao iz polufinala u Melburnu). U donjem delu žreba – četvrto kolo bi moglo da sadrži “triler do trilera” – De Minor-Hačanov, Menšik – Šelton, Fric – Tijafo/Bublik i Serundolo – Zverev, meč u kome bi Saša mogao i da posrne ako ne bude dovoljno fokusiran i fizički svež. Četvrtfinala sa te strane žreba bi mogla da nam nagoveste i novog šampiona Vimbldona – ako bi to mogli da budu pre svih Menšik, Šelton ili Fric, u slučaju da Zverev ostane bez goriva tada ili u polufinalu da pređe Lamanš za svoj prvi “Kanalski Slem”, a sa druge – najverovatnije potvrdu “finala pre finala” u vidu 12. meča “najboljeg i najvećeg” gde Siner vodi sa 6:5 u pobedama a Novak 2:1 na travi.

Ko god bude dobio taj meč – želeće da to ostvari bez previše posledica po njegovo fizičko stanje, jer će sa druge strane vrebati igrač sa motivima “do neba” da prekine neverovatnu tradiciju osvajača iz istorijske “velike šestorke” koja je na snazi još od jula 2001. kada je kao nosilac posebne pozivnice legendarni Goran Ivanišević osvojio najvažniji trofej u istoriji tenisa. U nadi da će predstojeće finale Vimbldona biti neuporedivo teniski sadržajnije od onog koje su nam na Rolan Garosu priredili Zverev i Koboli – sa blagim oprezom ulazimo u praćenje 139. izdanja turnira u Ol Ingland Klubu, i nadom da bi ono napokon moglo biti istorijsko time što će završni vizual po osmi put predstaviti tada već najstarijeg šampiona u njegovoj istoriji za njegovu rekordnu 25. Grend Slem titulu…