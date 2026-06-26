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Da li bi tinjajuće povrede mogle da poremete konačni izgled glavnog žreba Vimbldona kod muškaraca i dama u singlu (i dublu)? Po svemu sudeći – tu mogućnost ne treba otpisati, jer najklizavija podloga na turneji sa sobom nosi brojne izazove – pa i na svakom treningu.

1/18 Vidi galeriju ĐOKOVIĆ - SINER, Polufinale Vimbldona 2025 Foto: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Ako bismo prošli kroz spisak “gospode” koju nećemo gledati ove sezone u Ol Ingland Klubu – od ranije poznati “izostanci” duže povređenih Alkaraza, Runea i Opelke sada su dopunjeni i najboljim novim asom 2025. Valentinom Vašeroom, Top 10 igračem Musetijem, teniserima nespornog Top 20 kvaliteta Kordom, Mahačem, Amerikancem koji umalo nije izbacio Sinera u Melburnu Špicirijem i talentovanim mladim Francuzom Kazoom.

Kod dama su nedavne povrede zbog kojih će Vimbldon gledati od kuće doživele sjajne severnoamerikance Batist i Mboko, a uz njih će iz takmičenja iz sličnih razloga izostati i Britanka Kartal, Ruskinja Kudermetova, Špankinja Buksa i Francuskinja Gračeva. Naravno, nećemo gledati ni bivšu šampionku Marketu Vondrušovu iz Češke – trenutno suspendovanu na 4 godine zbog optužbe za nepoštovanje anti-doping protokola, ali to je svakako druga i duga priča…

Pored spomenutih teniskih asova, probleme sa moguće nedovoljno saniranim povredama iz prethodnog perioda – odnosno nelagodom usled nedavno nastalih fizičih problema imaju i druga igračica sveta i eks-šampionka Vimbldona Elena Ribakina (otkazala prethodni turnir), naše-američko “čudo od deteta” Iva Jović, “čudo od veteranke” sa ovogodišnjeg dela turnira na šljaci Rumunka Sorana Kirstea, famozna osvajačica Ju Es Opena za Britaniju iz 2021. Ema Radukanu i “sveža Austrijanka” Anastasija Potapova – istaknuta u singl i dubl-konkurenciji.

Kod muškaraca pomno pratimo informacije o narušenom zdravstvenom stanju velikog servera Aleksa Mikelsena (protivnik Britanca Firnlija u prvom kolu), još od pre Rolan Garosa rovitog Francuza Artura Fisa (20. nosilac, prvi suparnik ove godine odličnog Belgijanca Kolinjona), velikog šoumena Aleksandra Bublika (10. nosilac, otvara turnir protiv žilavog Kokinakisa) – ali i dvojice najvećih mladih zvezda ATP turneje. Čudesni španski tinejdžer Hodar (23.nosilac) bi u četvrtom kolu možda išao i na prvog nosioca Sinera – ako bude uspeo da ublaži povredu noge, a mogući protivnik našeg Novaka Đokovića u četvrtom kolu u reprizi nedavnog meča na Rolan Garosu Žoao Fonseka iz Brazila (24.nosilac) bi već u drugom kolu protiv Jaspera De Jonga mogao da “nastrada” ako ne bi regulisao povredu ramena zbog koje se povukao sa turnira u Istbornu.

Naravno, ovo je situacija u kojoj “dok nekome ne smrkne, drugom ne svane” – pa bi eventualni izostanak više igrača predviđenih za glavni žreb mogao da se posreći našem Dušanu Lajoviću, drugom na “listi čekanja srećnih gubitnika” posle bolne eliminacije u trećem kolu kvalifikacija od Litvanca Gaubasa posle četvoročasovnog trilera u pet setova.

Nije da vam nismo rekli – ali pripazite na vesti iz Londona iz ove rubrike, jer bi one mogle značajno da utiču na delove žreba gde se nalaze ovi “krizni” učesnici…