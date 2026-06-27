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Slučaj Markete Vondrušove izazvao je veliku buru u teniskom svetu, pošto je bivša šampionka Vimbldona suspendovana na četiri godine zbog odbijanja antidoping testa.

Slučaj Markete Vondrušove izazvao je veliku buru u teniskom svetu, pošto je bivša šampionka Vimbldona suspendovana na četiri godine zbog odbijanja antidoping testa.

1/4 Vidi galeriju Bivša šampionka Vimboldona, Čehinja Marketa Vondrušova. Foto: John Walton / PA Images / Profimedia, Mark Greenwood/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Patrick Fletcher/Action Plu / Actionplus / Profimedia

WADA je u zvaničnom odgovoru poručila da se za dalje detalje konkretnog slučaja treba obratiti Međunarodnoj agenciji za integritet tenisa, odnosno ITIA, ali i da je četvorogodišnja suspenzija standardna za ovakvu vrstu prekršaja, osim u posebnim okolnostima, te da status igračice ne može da utiče na odluku.

Iz WADA su za "Legalbet" poručili da status bivšeg šampiona Vimbldona ne predstavlja olakšavajuću okolnost prilikom izricanja sankcija zbog kršenja antidoping pravila.

- Činjenica da je neko nekada osvojio Vimbldon nema uticaja na određivanje odgovarajuće kazne. Antidoping pravila važe podjednako za sve sportiste - saopštila je Svetska antidoping agencija.

U objašnjenju su podsetili da su odredbe o antidoping prekršajima jasno definisane u članu 2 Svetskog antidoping kodeksa. Posebno su istakli član 2.3, koji se odnosi na izbegavanje, odbijanje ili nepristupanje davanju uzorka za testiranje.

Iz WADA su dodatno naglasili da sportisti mogu biti podvrgnuti kontroli u bilo kom trenutku, a ne isključivo tokom jednosatnog vremenskog intervala koji unapred prijavljuju kroz sistem boravišta.

- Suština nenajavljenog testiranja van takmičenja jeste upravo mogućnost da sportista bude testiran u bilo koje vreme, bez obzira na prethodno prijavljeni termin - naveli su iz Agencije.

Vondrušova ima mogućnost da uloži žalbu na izrečenu sankciju, dok je njen slučaj izazvao brojne reakcije u teniskoj javnosti. Dok deo igrača smatra da je kazna preoštra, WADA i ITIA ostaju pri stavu da se pravila moraju dosledno primenjivati na sve učesnike sporta, bez izuzetaka.

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