SABALENKA PROZVALA ĐOKOVIĆA KAO NIKO NIKADA: Mator si, ne možeš tri odjednom...
Slučajni susreti Novaka Đokovića i Arine Sabalenke uvek donesu nešto novo i zanimljivo. Ovog puta su se, u prolazu na Vimbldonu, dogovarali oko snimanja sadržaja za TikTok, ali nisu mogli da se usaglase koliko će videa snimiti.
- Snimićemo tri TikToka - poručila je Sabalenka.
- Tri? - upitao je šokirani Đoković.
- Da - odgovorila je Arina bez razmišljanja.
- Znači, od nule do tri? - ponovo je začuđeno rekao Novak.
- Pristao si...
- Ne...
- Ne, pristao si na tri – bila je uporna Sabalenka.
- Pristao sam na tri, ali ne na tri odjednom. Jedan... Nećeš dobiti tri odjednom. Slušaj, znamo da si kraljica i da dobijaš ono što želiš, ali moraš da budeš strpljiva. Jedan po jedan. Jedan TikTok dnevno. Ne tri odjednom.
Na to je Sabalenka kroz osmeh pecnula Đokovića:
- Hoćeš da mi kažeš da si mator? Ne možeš tri odjednom?
- Žao mi je, pregovori su završeni. Dobićeš jedan, pa ću pričati sa Maksom, brzo je odgovorio Novak
- Znaš šta? Dogovor otpada, odbrusila je Arina.
- Dobro, evo ga. Ovo je slovenski način pregovora - rekao je Novak Đoković na rastanku.
Sjajna zabava rezervisana je uvek kada su Novak i Arina u tandemu.