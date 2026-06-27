Slušaj vest

Slučajni susreti Novaka Đokovića i Arine Sabalenke uvek donesu nešto novo i zanimljivo. Ovog puta su se, u prolazu na Vimbldonu, dogovarali oko snimanja sadržaja za TikTok, ali nisu mogli da se usaglase koliko će videa snimiti.

- Snimićemo tri TikToka - poručila je Sabalenka.

- Tri? - upitao je šokirani Đoković.

- Da - odgovorila je Arina bez razmišljanja.

- Znači, od nule do tri? - ponovo je začuđeno rekao Novak.

- Pristao si...

- Ne...

- Ne, pristao si na tri – bila je uporna Sabalenka.

1/10 Vidi galeriju Arina Sabalenka na Maldivima Foto: PrintscreenInstagram

- Pristao sam na tri, ali ne na tri odjednom. Jedan... Nećeš dobiti tri odjednom. Slušaj, znamo da si kraljica i da dobijaš ono što želiš, ali moraš da budeš strpljiva. Jedan po jedan. Jedan TikTok dnevno. Ne tri odjednom.

Na to je Sabalenka kroz osmeh pecnula Đokovića:

- Hoćeš da mi kažeš da si mator? Ne možeš tri odjednom?

- Žao mi je, pregovori su završeni. Dobićeš jedan, pa ću pričati sa Maksom, brzo je odgovorio Novak

- Znaš šta? Dogovor otpada, odbrusila je Arina.

- Dobro, evo ga. Ovo je slovenski način pregovora - rekao je Novak Đoković na rastanku.

Sjajna zabava rezervisana je uvek kada su Novak i Arina u tandemu.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka u vrelom izdanju Foto: Printscreen / Instagram / sabalenkabr