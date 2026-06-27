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Naime, prvog dana ovogodišnjeg turnira će u sva tri termina na Centralnom terenu Ol Ingland Kluba nastupati po jedan igrač iz naše zemlje!

Program od 13:30 otvaraju branilac titule Janik Siner i Miomir Kecmanović (završio učešće prošle godine upravo na ovom terenu u 3. kolu protiv Đokovića), da bi u narednom meču publika pozdravila prvu nositeljku turnira kod dama Arinu Sabalenku protiv naše kvalifikantkinje Teodore Kostović - koja je prvi put u karijeri u glavnom žrebu. U poslednjem meču dana na Centralu rekete ukrštaju po prvi put sedmostruki osvajač turnira Novak Đoković i Kinez Jibing Vu - što je zaista impresivan niz zanimljivih prvenaca za naše asove.

1/6 Vidi galeriju Poznati na finalu Vimbldona Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, HUGO PHILPOTT / UPI / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prvog dana ćemo imati priike da pozdravimo i dvojicu osvajača Slema Čilića i Medvedeva u njihovom meču na Terenu broj 1, osvajačicu Ju Es Opena Emu Radukanu protiv Antonije Ružić iz Hrvatske i pobednicu ovogodišnjeg Rolan Garosa Miru Andrejevu protiv Poljakinje Linet - na istom terenu, dok će još jedna Grend Slem šampionka Koko Gof svoj prvi meč odigrati na Terenu broj 2 protiv Nemice Korpač.

Sve u svemu - sjajan istorijski presedan za ponos i maksimalno uživanje već prvog dana Vimbldona!