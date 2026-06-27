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Novak Đoković, najbolji teniser ikada, nije imao sreće u žrebu na Vimbldonu.

U pohod na 25. grend slem Novak Đoković polazi kao osmi nosilac, zbog neuspeha na Rolan Garosu, pa će imati težak put da u Vimbldonu podigne svoj osmi trofej.

Novak Đoković spreman za grend slem u Londonu Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Prvo, pa Kinez

Novak Đoković svoj prvi meč na engleskom grend slemu igraće u ponedeljak od 20.00 časova na Centralnom terenu Vimbldona, a protivnik će mu biti Kinez Jibing Vu.

Zanimljivo je da će prvog dana Vimbldona u ponedeljak, pored Novaka Đokovića na teren i još troje srpskih tenisera.

Program će otvoriti Miomir Kecmanović protiv branioca trofeja Janika Sinera od 14.30 časova, nakon njih će igrati mlada srpska teniserka Teodora Kostović protiv nabolje na svetu Arine Sabalenke iz Belorusije.

Osim njih prvog dana će igrati i Hamad Međedović. Momak iz Novog Pazara na startu će ukrsititi rekete sa Austrijancem Sebastijanom Ofnerom, i taj duel zakazanem je kao drugi duel dana na terenu broj 8 na kojem će program otvoriti Aleksandar Vukić i Dženson Bruksbi.

Greg Rusedski odličan je poznavalac prilika u svetskom tenisu Foto: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Zanimljiva teorija

Interesantnu tezu pred početak Vimbldona izneo je nekadašnji teniser, danas komentator mečeva Greg Rusedski.

- Za mene je Novak drugi favorit na Vimbldonu. Ne zaboravite da je savladao Janika Sinera u Melburnu. Niko nije verovao da će dobiti taj meč. A posle je u finalu dobio prvi set, ali je Alkaraz potom ubrzao. Bez Karlosa na Vimbldonu, Đokoviću je ovo najbolja šansa da osvoji 25. grend slem - rekao je Greg Rusedski.

Kanađanin sa britanskim pasošem ne smatra da će najboljem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću biti problem činjenica da nije odigrao nijedan zvaničan turnir na travi, već samo egzbiciju u kojoj je pobedio Amerikanca Tomija Pola.

- Njemu na ovoj podlozi nije potrebna priprema. Na Rolan Garosu je imao dovoljno mečeva... Igra dovoljno dobro. Za mene bi on čak mogao da ima iste šanse kao Siner zbog velike vrućine u Londonu - izneo je zanimljivo opažanje Rusedski.

1/9 Vidi galeriju Detalji sa meča 2. kola Vimbldona. Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Sineru ne prija vrućina

Janik Siner više puta je pokazao da njegovo telo ne može da izdrži prevruće vreme. Poslednji dokaz je baš sa nedavnog Rolan Garosa kada je ispustio ogromnu prednost protiv Huana Manuela Serundola. Vodio je sa 2:0 u setovima i 5:1 u trećem, ali je dalje otišao Argentinac. Siner je u drugom delu meča delovao potpuno nemoćno.

To nije jedini dokaz fizičkih problema svetskoj broja 1 kada je pretoplo. Prošle godine se predao u Sinsinatiju i Šangaju u sličnim okolnostima. Italijanu ne odgovaraju ni maratoni, nikada nije dobio meč duži od četiri časa.

Trenutna temperatura u Londonu je 32 stepena, a meteorolozi prognoziraju za sledeću nedelju nešto svežije vreme, gde će temperatura biti između 25 i 28 stepeni Celzijusa.