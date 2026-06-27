Slušaj vest

Rekli ste da vaša deca trenutno nemaju pristup telefonima. Kao teniser i roditelj, kako balansirate upotrebu tehnologije, naročito sada kada dolazi veštačka inteligencija i sve ostalo?

Novak Đoković je krenuo sa svojim izlaganjem:

- Pozdrav svima. Drago mi je što sam ponovo ovde. Baš lep način da se otvori konferencija za medije (smeje se).

Da, mislim da je to goruća tema za sve nas u današnjem društvu, u ovom svetu tehnologije koja se neprestano razvija. Naročito kao roditelj male dece, uvek razmišljaš o tome kako možeš da ih zaštitiš, a kako da istovremeno zadovoljiš neke osnovne potrebe.

Ako svi njihovi prijatelji imaju telefone, očigledno je da ih i oni traže. To je izazovna situacija za moju suprugu i mene. U isto vreme, čvrsto verujemo da je pre određenog uzrasta izloženost ekranima više štetna nego korisna. Zato se držimo toga.

Očigledno nije lako, kao što sam rekao. Živimo u tehnološkoj eri. To je svuda oko njih. Trudimo se da kontrolišemo ono što možemo da kontrolišemo, barem dok su još veoma mladi.

Nakon toga, svakako vrlo brzo dolazi vreme kada će biti izloženi tome i kada će imati svoje ekrane itd. Trudimo se da im pružimo bar neku zaštitu i kontrolu pre nego što taj neizbežni trenutak stigne - jasan je Novak.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - Dino Prižmić 8.5.2026 Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Da li si uopšte naleteo na Serenu? Kako je izgledao taj razgovor? Jeste li pričali o tome da igrate dubl zajedno? Bilo šta drugo? O čemu uopšte pričaju ljudi koji zajedno imaju 48 grend slem titula u singlu?

"Da, videli smo se...Pre svega, ono što ona radi je inspirativno i epski. To sam joj i rekao. Uvek sam se divio njenoj karijeri, njenom putu, njenoj priči. Naravno, i Venusinoj takođe.

To što se vratila nakon nekoliko godina odsustva sa tura, nakon što je rodila dvoje dece, i što ulaže toliki trud – ne samo zbog sopstvenog zadovoljstva ili povratka na tur, već i da bi svima nama pružila zadovoljstvo da je ponovo vidimo na terenu, kako u singlu tako i u dublu – to je izvanredno.

Rekao bih joj da je, šta god da se desi, ono što radi zaista inspirativno za mene lično, a siguran sam i za milione ljudi širom sveta. Viđam je u teretani češće nego što sam je, mislim, viđao kada je bila na vrhuncu karijere. To mi govori da zaista želi da ovo ispadne na najbolji mogući način.

Iskreno, trud koji ulaže je vredan divljenja. Naravno, sve oči su uprte u nju i njen povratak. Samo se nadam da će uživati jer to zaista zaslužuje. Stvorila je nešto istorijsko, legendarno u svojoj karijeri. Zaslužuje svaki aplauz koji će dobiti - poručuje Đoković.

Kakav uticaj vrućina ima na travu ovde? Uvek si se sjajno kretao na travi. Da li ovo otvara turnir za veći broj ljudi u smislu načina na koji se krećete? Da li je podloga suvlja ili tvrđa nego što je obično?

Srpski as je odgovorio:

" Koliko sam shvatio, vreme će se malo smiriti sledeće nedelje kada turnir počne. Ali da, ova nedelja je bila jedna od najtoplijih u mom dosadašnjem iskustvu tokom više od 20 godina na Vimbldonu.

Da, to ima uticaja jer je reč o živoj podlozi, živom materijalu. Svaka promena temperature ili vremenskih uslova utiče na to kako trava reaguje.

Očigledno, kada je veoma toplo, trava omekša, zemlja omekša. To utiče na odskok koji je niži. Može postati brža u smislu odskoka od podloge. Ali loptice reaguju drugačije. Kada je veoma toplo i vlažno, loptice postaju veće, "čupavije". To usporava igru. Tako da imamo malo interesantnu situaciju. Prilično je različita reakcija loptica i same podloge.

Što se tiče toga koliko je klizavo – čujte, trava je uvek klizava. Mislim, ja na svu sreću do sada, igrajući jedan egzibicioni meč i nekoliko trening setova ove nedelje, nisam se nijednom okliznuo niti pao na terenu. Ne znam da li je to dobar znak ili ne, ili se nešto sprema za sledeću nedelju. Videćemo (smeh).

Uvek morate da budete, da, malo oprezniji u poređenju sa drugim podlogama, zbog načina na koji se krećete. Ja proklizavam. Nastavljam da proklizavam i na travi. Moram malo više da prilagodim postavljanje stopala i korake na travi kako bih, pretpostavljam, imao efikasnije kretanje. Nije kao na drugim podlogama.

Da, videćemo šta će se desiti. Mislim da će temperatura pasti. Nadajmo se da će biti lepo, prijatno vreme za igru, a takođe i za publiku koja gleda, jer ni njima nije prijatno da sede na 35 stepeni - ističe srpski as.

Koliko ste zabrinuti da će ljudi koji pokušavaju da gledaju utakmice Svetskog prvenstva na svojim telefonima izazvati ometanje pažnje?

Novak Đoković:

- Mislim da sam već imao to iskustvo ovde na Vimbldonu nekoliko puta sa evropskim i svetskim prvenstvima u prošlosti, sa posebno zanimljivim utakmicama. Sećam se, igrao bih poslednji meč na Centralnom terenu, a Engleska bi igrala u isto vreme, to bi bilo zanimljivo iskustvo za mene na terenu.

Bilo bi glasno. Možete da osetite to uzbuđenje u vazduhu. Ljudi nekako istovremeno gledaju vaš meč i prate svoju reprezentaciju. To je normalno. To je fudbalska groznica koja vlada u ovih četiri do šest nedelja.

I mi smo deo toga. Volim fudbal. Pratim sve što se dešava. Očigledno je lepše kada ste pored televizora nego kada igrate, pa nisu svi fokusirani na vaš meč. Ali to je u redu. Tako je kako je."

Što se tiče priprema, kako ste upravljali ovim proteklim četiri nedelje? U Parizu ste nam rekli da ste razočarani nivoom forme i rada koji ste imali. Da li je drugačije pre Vimbldona?

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - 3. kolo Rolan Garosa Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Smatra Novak da je sada dosta bolje pripremljen u odnosu na RG.

:Da, mislim da je drugačije samo u pogledu ukupnog fizičkog stanja. Mislim da sam ovde bolje pripremljen nego što sam bio za Rolan Garos. Očigledno, igrajući na travi u poređenju sa šljakom, ne morate da ulažete toliki fizički napor. Tako da je to bolje za mene.

Uvek sam voleo da igram na travi. Imam veoma dobar skor ovde, istoriju na Vimbldonu. To mi, naravno, daje veću dozu samopouzdanja pred početak turnira.

Rolan Garos je bio fizički veoma iscrpljujući, zahtevan. Tri meča koja sam odigrao, svi su trajali skoro četiri sata. Ali ponosan sam na uloženi trud. Izgubio sam u trećem kolu od protivnika koji je 20 godina mlađi, borio se do kraja u skoro pet setova, četiri i kusur sata koliko smo igrali.

Da, naravno da to možda nije bio rezultat koji sam tražio, ali trud je bio tu. U svakom slučaju, planirao sam da dostignem vrhunac forme na Vimbldonu nakon povrede ramena koja me je nekako udaljila sa tura na nekoliko meseci.

Znao sam da će bez ikakvih zvaničnih mečeva na turu, i odlaskom praktično pravo na Rolan Garos, biti prilično teško. Možda preveliki izazov za mene u tom trenutku. To se i desilo.

Ali znao sam da će mi to dati malo više vremena da se pripremim za Vimbldon. Tako da se nadam da ću ovde imati dobar turnir."

Pitanje: "Samo još jednom o Venus i Sereni... Možete li da rezimirate, posebno ovde na Vimbldonu, kakvo je njihovo nasleđe i kako su promenile sport, a posebno ovaj turnir?"

1/4 Vidi galeriju Novak i Tara Đoković plešu uz "Bangarangu" Foto: TikTok / djokernole

Nastavio je Novak da priča o sestrama.

- Šta bih još mogao da dodam a što nisam rekao u prethodnom odgovoru?Videli smo i Oskara za Vila Smita, ulogu u filmu "Kralj Ričard". Ljudi koji možda ne prate nužno tenis dobili su priliku da saznaju malo više o priči sestara Vilijams. Mi iz sveta tenisa smo to znali od ranije.

Zaista je inspirativno kako su vaspitane, kako su odrasle u veoma izazovnom okruženju koje nije nužno pružalo veliku podršku njihovom tenisu.

Izrasle su u veoma otporne i jake ljude. Sestre su se držale zajedno, podržavale jedna drugu. Očigledno, Venus je kao malo starija napravila proboj na turu ranije nego Serena. Iskreno, ne znam kako su uspevale da igraju jedna protiv druge u finalima grend slemova ili bilo kog drugog turnira.

Imam dva mlađa brata koja su igrala tenis, profesionalno, ali ne na najvišem nivou. Bilo je jednom ili dvaput situacija gde sam mogao da igram protiv nekog od svoje braće u singlu. Na svu sreću po nas, to se nije desilo.

Jednostavno ne znam kako ste u stanju da igrate protiv svog rođenog brata ili sestre na terenu. Ne znam da li bih ja to mogao da uradim. To je još jedan aspekt njihove veličine – koliko su bile profesionalne i takmičarski nastrojene jedna prema drugoj, a istovremeno su se volele i podržavale.

Njihove karijere u singlu i dublu, Olimpijske igre – osvajale su zlato, srebro, dublove. Osvojile su sve što se uopšte može osvojiti u ovom sportu. One prevazilaze sam tenis. Ušle su u različite sfere života, u biznis, modu. Sam uticaj na omladinu u Americi i širom sveta je bio ogroman. Tako da sam veliki obožavatelj I jedne I druge", zaključuje on.

Kurir sport / Vuk Brajović